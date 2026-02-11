Autoridades afirman que avanza la construcción del Malecón Deportivo y del Paseo 30 de Mayo

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, supervisa los avances en construcción del Malecón Deportivo y del Paseo 30 de Mayo. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó un recorrido de supervisión para recibir los detalles de cómo avanza la construcción del Malecón Deportivo y del Paseo 30 de Mayo, obras que serán utilizadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Mejía reconoció la rapidez y la calidad con la que se ha estado trabajando, dándole cumplimiento al cronograma establecido para tener inauguradas las obras previo a la justa deportiva que se celebrará a partir del 24 de julio, con la participación récord de más de 6,000 atletas de 37 países.

"Este es el Paseo Deportivo Malecón, en poquitos meses tendremos la oportunidad de ver toda esta área llena de jóvenes y de familias disfrutando", señaló Mejía, en compañía del ingeniero Alonzo Rosario, director de Infraestructura Urbana, y del arquitecto Luis Alejandro Pérez, director de Planeamiento Urbano.

Avances en la construcción

En ese sentido, recibió las orientaciones del ingeniero Juan Carlos Jiménez, quien mostró los avances en el skate park, las áreas comerciales, la colocación de los adoquines, las graderías 360 de las canchas de voleibol de playa y baloncesto 3x3, entre otros puntos.

Los parqueos existentes han sido duplicados, pasando de 60 a 120, para garantizar la acogida de los visitantes que lleguen en vehículos hasta este nuevo atractivo que tendrá la ciudad con el mar Caribe de fondo.

Se prevé que el Malecón Deportivo se inaugure a finales de marzo.

Paseo 30 de Mayo

La ejecutiva municipal también visitó el Paseo 30 de Mayo, ubicado en los antiguos terrenos del colegio Maharishi, donde la directora de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), Rocío Isabel Vidal, le mostró la denominada "losa malecón", un piso representativo que cuenta con características de calidad y vistosidad para representar el rico litoral marino con que cuenta la capital.

Asimismo, Vidal le ofreció informaciones sobre los avances en la ciclovía, el patinódromo y su grada, la readecuación de las ruinas del otrora centro educativo, el almacén y la gobernación del cabildo.

El Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo forman parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), una estrategia que se basa en los ejes de desarrollo urbano, sostenibilidad y movilidad.