Entre vegetación y basura: así es la laguna donde falleció prospecto

Anser Daniel Rincón falleció en una laguna ubicada al lado de la academia de béisbol donde practicaba. ( LUDUIS TAPIA )

La laguna donde murió el adolescente Anser Daniel Rincón, ubicada en el municipio de La Victoria, presenta condiciones de acceso y entorno que hoy forman parte central de las preguntas sobre lo ocurrido.

Reporteros de Diario Libre acudieron al lugar del incidente, localizado detrás de la Academia JM, donde el menor practicaba béisbol desde hacía uno o dos años y que, de acuerdo con el personal, restringe el acceso a la laguna a los prospectos.

El depósito de agua de color verde está separado del complejo por una malla metálica, que tiene un espacio por donde se puede acceder a la laguna, el cual está parcialmente cubierto con una empalizada de madera.

Una extensa vegetación y residuos, en algunos casos quemados, se observan alrededor de la laguna, que, de acuerdo con lo señalado por miembros de la Policía apostados en la zona, no es natural y se cree que serviría como criadero de peces.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-33944-pm-fb4950a7.jpeg Entrada de la academia JM. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-34222-pm-ce08221e.jpeg Agentes apostados en la zona indicaron que la laguna es artificial. (LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-34244-pm-e3700f0b.jpeg Las autoridades señalaron que el cuerpo del menor fue sacado pasadas las 8 de la mañana. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-34258-pm-460cca98.jpeg Empalizada colocada en área de acceso a la laguna. (LUDUIS TAPIA) ‹ >

El clamor de sus padres

"Necesitamos estar en paz, necesitamos saber qué pasó con mi hijo", exclamaba los padres del adolescente Anser Daniel Rincón, quien falleció el miércoles la laguna ubicada próximo a la academia de béisbol a la que acudía, en el municipio de La Victoria.

Varias versiones de lo ocurrido con el joven prospecto han surgido mientras las autoridades investigan el incidente.

En la mañana de este jueves, el vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que el hecho ocurrió cuando el menor se encontraba en compañía de cinco compañeros del complejo; sin embargo, también se ha señalado que el joven se encontraba solo al momento del suceso y que sus compañeros lo vieron desde el complejo.

Según versiones preliminares, los jóvenes indicaron a los entrenadores que Anser "se habría lanzado o caído a la laguna" y no volvió a salir. Esta versión ha sido cuestionada por el padre del menor, Daniel Rincón, quien sostuvo que su hijo "ni nadar sabía".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/ansel-00e33a26.jpg El jovenAnser Daniel Rincón (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/hansel-ce8f63ae.jpg Daniel Rincón, padre del adolescente. (LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-44339-pm-6ae0b5ae.jpeg Anser practicaba béisbol desde que tenía seis años, de acuerdo a sus padres. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Él amaba el deporte"

El joven, de 15 años, fue descrito por familiares y allegados como una persona con valores, reservada y amante del deporte. "(Anser) desde los seis años está jugando pelota (...) amaba el deporte porque yo lo hacía también", sostuvo su progenitor.

Rincón indicó que el menor solía salir de la academia los viernes, salvo en las ocasiones en que tenía eventos deportivos, ya que en esos casos permanecía en el complejo durante unos 15 días. Los familiares señalaron que el menor estudiaba en un centro que está al lado de la academia.

"Yo necesito que alguien me aclare; yo necesito que se investigue el caso de mi hijo", sostuvo Rincón mientras se encontraba en su vivienda, en la comunidad La Ceiba, a la espera de que las autoridades determinen la causa de la muerte de su vástago.

Leer más El área de la laguna estaba estrictamente prohibida para prospectos, confirma academia de béisbol