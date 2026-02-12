Aerolíneas y Aerodom se contradicen en responsabilidad contractual para mejorar El Higüero

Presiones sobre Aerodom crecen: reclamos por La Isabela se suman a advertencias del Gobierno por obras en Las Américas. ( DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) se contradicen en cuanto a las mejoras que se necesitan hacer en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer (AILI-JB), también conocido como El Higüero.

Mientras que las aerolíneas argumentan que esas renovaciones forman parte de los compromisos de inversión asumidos por la concesionaria de la red aeroportuaria y filial de Vinci Airports, Aerodom advierte que el acuerdo no contempla esos cambios.

Según representantes del gremio, cuando Aerodom firmó el contrato para administrar las terminales del país presentó un plan de inversión y desarrollo que —en el caso de La Isabela— incluía "el alargamiento de la pista y de la infraestructura de la terminal de pasajeros". Argumentan que la capacidad actual limita tanto las salidas como las llegadas y que esa situación "tiene frenado el crecimiento del aeropuerto".

Además, indican que, pese a consultas preliminares realizadas por asesores de la empresa sobre una posible expansión, las obras no se materializaron. "Hasta el momento no se ha hecho nada", señalaron.

Las aerolíneas también reportan problemas operativos. El aeropuerto mantiene vuelos internacionales regulares y operaciones ejecutivas, pero desde hace meses enfrenta fallas intermitentes en el suministro de agua potable. "No es un problema diario, pero pasa con relativa frecuencia. Cuando ocurre duramos hasta seis horas sin agua", advierten.

ADLA informó que envió comunicaciones directas tanto a Aerodom como al Departamento Aeroportuario de la Presidencia de la República solicitando atención a estas deficiencias.

Responde la concesionaria

Aerodom sostiene una posición distinta.

La empresa afirma que el contrato de concesión no contempla la ampliación de la pista de El Higüero y que cualquier expansión debe sustentarse en estudios técnicos.

Según la concesionaria, un plan maestro elaborado por expertos internacionales "no determinó la necesidad de ampliar la pista".

Luis José López, vocero de Aeropuertos Siglo XXI, indicó que en estos momentos concentran sus inversiones en la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), conforme a lo pactado.

Añadió que, si en el futuro se definiera una ampliación, el Estado tendría que adquirir los terrenos necesarios. "Ese aspecto corresponde a su ámbito de competencia y no a la voluntad o actuación de Aerodom como concesionaria", explicó.

Aunque ADLA afirma que ya se requiere un cambio, para Aerodom no cuadran los números.

"Las operaciones actuales y proyectadas del AILI no indican se requiera extender la pista, ya que la ciudad capital cuenta con el AILA que tiene un campo aéreo con la capacidad suficiente de acoger todas las operaciones, y el AILA está en proceso de expansión", indica López.

Explica, además, que para extender la pista del AILI-JB, según dice el contrato, primero debe haber un crecimiento en el número de operaciones que evidencien que se requiere esa expansión, y segundo, el Estado debe comprar los terrenos donde se haría esa extensión para que entonces Aerodom ejecute la ampliación.

De acuerdo a López, ninguna de esas situaciones ocurrió hasta el momento.

Al examinar las estadísticas de llegadas y salidas de La Isabela entre 2018 y 2025, Diario Libre identificó un movimiento acumulado de 600,521 pasajeros, una cifra modesta frente al volumen que registran otras terminales del sistema aeroportuario nacional.

Los datos del Banco Central evidencian un comportamiento irregular, con picos de recuperación tras la pandemia, pero con una baja marcada en los dos últimos años.

El flujo pasó de 50,838 pasajeros en 2018 a 75,655 en 2019; cayó a 44,472 en 2020; repuntó a 88,700 en 2021; continuó al alza en 2022 (103,905) y 2023 (113,632); y luego retrocedió de forma significativa en 2024 (66,731) y 2025 (56,588).

En contraste, durante ese mismo período, los principales aeropuertos del país obtuvieron volúmenes muy superiores: Punta Cana tuvo 59,407,278; Las Américas concentró 34,285,688 pasajeros y Santiago, 14,785,597. La empresa asegura, además, que el AILI opera bajo los estándares normativos y que mantiene disposición a dialogar con el sector.

Lo que establece el contrato

La revisión del acuerdo de concesión menciona a La Isabela dentro del paquete de aeropuertos incorporados a la administración de Aerodom.

El documento también fija un programa de inversiones de capital que abarca obras de desarrollo, equipamiento, remodelación y mantenimiento en las distintas bases aéreas, a ser ejecutadas por cuenta y riesgo de la concesionaria durante la vigencia del contrato.

Presión adicional en Las Américas El debate sobre La Isabela ocurre en paralelo a cuestionamientos por supuestos retrasos en obras del AILA. El presidente Luis Abinader advirtió a finales de enero de 2026 que el Gobierno acudiría a instancias legales si Vinci Airports no inicia los trabajos establecidos por contrato.|Entre ellos figura la construcción de una nueva terminal de pasajeros, con inversión superior a US$350 millones y entrega prevista para 2028. |El acuerdo, renovado en noviembre de 2023 y vigente hasta 2060, establece que el arbitraje será el único mecanismo para resolver conflictos entre las partes.