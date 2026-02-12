EE. UU. cierra las oficinas de la DEA en República Dominicana

La Embajada de los Estados Unidos anunció este jueves el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo hasta nuevo aviso, como parte de una política de "cero tolerancia" frente a cualquier indicio de corrupción.

La decisión fue comunicada mediante un mensaje oficial en el que se enfatiza que la corrupción "no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro", calificándola como "una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública" cuando se utiliza un cargo oficial para beneficio personal.

Declaraciones oficiales sobre la política de cero tolerancia a la corrupción

"La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo.

La DEA tiene presencia histórica en el Caribe y en RD desde hace décadas.

Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso", resalta el comunicado en una cita de la embajadora Leah Francis Campos.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la duración del cierre ni sobre posibles investigaciones específicas vinculadas a la decisión. Tampoco se ha informado cómo se manejarán las operaciones antidrogas durante el período en que la oficina permanezca cerrada.