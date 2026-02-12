Comandante de la Guardia Costera de EE. UU. se reúne con autoridades dominicanas

Jeffrey K. Randall con los directores de la DNCD y DNI, respectivamente. ( FUENTE EXTERNA )

El comandante del Comando de Preparación de la Fuerza de la Guardia Costera de los Estados Unidos (Joint Interagency Task Force South), contralmirante Jeffrey K. Randall, sostuvo un encuentro con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, en una reunión en la que también participó el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto.

Un despacho de prensa señala que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer los lazos de cooperación bilateral, el intercambio de información en tiempo real y la coordinación operativa para enfrentar el narcotráfico, la criminalidad organizada transnacional y otros delitos conexos en la región del Caribe.

La reunión forma parte de nuevas estrategias conjuntas orientadas a reforzar los sistemas de inteligencia, ampliar la capacidad operativa de las fuerzas de interdicción y desarticular las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, mediante acciones integradas y coordinadas.

Durante la visita, el contralmirante Randall felicitó al Gobierno del presidente Luis Abinader por el trabajo sostenido que ha venido desarrollando la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

"Estamos trabajando unidos contra este mal que nos afecta a todos. Ratificamos nuestro firme apoyo a la República Dominicana para seguir golpeando y neutralizando las estructuras del narcotráfico, lo que se traduce en mayor estabilidad para nuestros pueblos", expresó el alto oficial estadounidense.

Como parte del acto simbólico del encuentro, Randall entregó una moneda conmemorativa al vicealmirante Cabrera Ulloa, que certifica la participación activa de la República Dominicana en la incautación de un millón de libras de cocaína en operaciones conjuntas de interdicción.

De su lado, el presidente de la DNCD, en representación del Gobierno dominicano, destacó que gracias a la cooperación internacional y al trabajo coordinado entre agencias, el país ha fortalecido su liderazgo regional en la lucha contra las organizaciones criminales, alcanzando resultados sin precedentes en materia de decomisos y operaciones de interdicción.

La República Dominicana mantiene actualmente despliegues conjuntos, inteligencia compartida y operativos integrados con aliados estratégicos, lo que ha permitido elevar de forma significativa los resultados contra el narcotráfico y contribuir a una mayor estabilidad regional.

Estas coordinaciones reflejan un impulso sostenido en la lucha contra el crimen organizado, con énfasis en la interdicción marítima, el intercambio de inteligencia y la respuesta articulada a los desafíos transnacionales, mediante acciones más ágiles, integradas y efectivas.