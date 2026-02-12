Defensa Civil recupera el cuerpo del motorista que cayó al río Isabela durante accidente de tránsito

Los miembros de la Defensa Civil recuperaron el cuerpo del motorista en el Río Isabela. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil recuperó la tarde de este jueves el cuerpo del motorista que cayó en las aguas del río Isabela, en Santo Domingo Norte, durante un accidente de tránsito en el puente Jacinto Peynado, en Villa Mella. El siniestro ocurrió ayer miércoles.

Los restos fueron localizados en aguas del afluente cerca del sector El Túnel de Capotillo, Distrito Nacional. Todavía se desconoce el nombre del occiso.

Tras la recuperación del cuerpo luego de varias horas en conjunto, miembros de la Defensa Civil, bomberos y otras entidades de respuesta a emergencias, los restos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, así lo informó el organismo en una publicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/45121c7c-9050-43a9-b29c-897202530fb8-6d131348.jpg Los organismos de respuesta a emergencias trabajaron en conjunto para encontrar el cuerpo del motorista.

Operativo de búsqueda

El miércoles, cinco buzos ingresaron a las aguas del río Isabela para reforzar el operativo de búsqueda, que culminó este jueves 12 de febrero en horas de la tarde.

De acuerdo con las autoridades en el lugar, el motorista fue impactado por un vehículo y, producto de un accidente múltiple, cayó al río. Se desconoce su identidad.

Según explicó el teniente coronel Melardo Méndez, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el hombre cayó sin la motocicleta, ya que el vehículo quedó en la parte superior del puente. Testigos indicaron que la víctima cayó con vida e intentó nadar para salir, pero se hundió.

En el hecho, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud.

En el operativo participaron tres unidades del Cuerpo de Bomberos y miembros de la Defensa Civil, incluyendo la Unidad de Respuesta Inmediata, que brinda apoyo en la coordinación del incidente. Además, drones del Sistema 9-1-1 colaboran con el rastreo aéreo en la zona.