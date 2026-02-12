Supervisor de la DEA en RD es arrestado por investigación de fraude de visas

El supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en República Dominicana fue arrestado en medio de una investigación federal sobre un presunto abuso de un programa de visas para informantes confidenciales, un caso que llevó al cierre temporal de la sede de la DEA en el país, de acuerdo con la agencia AP.

El supervisor fue identificado como Melitón Cordero como parte de una investigación dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

El arresto ocurre después que la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunciara el cierre de la oficina antinarcóticos, alegando que se trataba de una "violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública".

Estas informaciones fueron ofrecidas por dos funcionarios en calidad de anonimato debido a que la investigación sigue su curso, un actual y un exfuncionario estadounidense enterados de la situación.

No se dieron detalles adicionales sobre el arresto y los mensajes enviados al celular de Cordero no obtuvieron respuesta inmediata. Tampoco el DHS ni la DEA respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Leah Francis anunció el cierre

Más temprano, la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, anunció el cierre de la oficina hasta nuevo aviso, enfatizando que no permitirá que se cometa corrupción.

"Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", escribió en X. "No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo".

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que la decisión no guardaba relación con el Gobierno dominicano, sino que respondía a una investigación interna de Estados Unidos.

Acabo de hablar con la embajadora de EEUU, Leah Campos, quien me informó que el motivo del cierre de la oficina de la DEA en RD está motivada por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relacion alguna con el gobierno o funcionario dominicano. — Roberto Alvarez (@RobalsdqAlvarez) February 12, 2026

RD: socio fundamental

Luego del comunicado inicial, la legación diplomática compartió otro en el que explicaban que el cierre temporal tiene como objetivo permitirle a la embajada realizar una investigación interna.

"La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región. Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna", dijo la Embajada.

En el país se incautaron más de 44 toneladas de drogas en el 2025, según datos publicados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, quien realizan de manera frecuente operaciones antinarcoticas en conjunto con la DEA.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/embajada-ee-uu-02e52416.png

Programa de visas y narcotráfico

Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales de Estados Unidos patrocinan la entrada al país norteamericano de cientos de extranjeros que, en circunstancias normales, serían considerados inadmisibles por su vinculación con actividades delictivas. Con el tiempo, muchos de ellos —que deben colaborar con investigadores— obtienen la residencia permanente.

Un informe de 2019 de un organismo de control del Departamento de Justicia identificó múltiples fallas en ese programa de visas de informantes confidenciales y concluyó que las autoridades habían perdido el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas, lo que representaba riesgos para la seguridad pública y nacional, debido a la posible participación de esas personas en actividades delictivas.

La República Dominicana es considerada una zona clave de tránsito de narcóticos procedentes de América del Sur, y sus autoridades han mantenido por años una estrecha cooperación con agencias estadounidenses.

A finales de noviembre, el presidente Luis Abinader anunció que autorizó al Gobierno de Estados Unidos a operar en áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de las Américas como parte de la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.