Embajadora de EE. UU. cierra la oficina local de la DEA por investigación interna

La Embajada de Estados Unidos anunció ayer el cierre temporal, hasta nuevo aviso, de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, para permitir una investigación interna como parte de una política de "cero tolerancia" frente a cualquier indicio de corrupción.

La medida fue comunicada en dos mensajes publicado a través de las redes sociales, el primero por la embajadora Leah Francis Campos y el segundo por la misión diplomática. Este último aclara que la República Dominicana ha sido y continuará siendo un socio fundamental para combatir el narcoterrorismo en toda la región.

El mensaje de Campos en X dice: "La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso".

Segundo comunicado

A su vez el segundo comunicado, también en X, en la cuenta oficial de la embajada, expresa: "El cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada. La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región. Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna."

Aclaración canciller

La desvinculación de la República Dominica de lo ocurrido se produjo luego de que el canciller dominicano, Roberto Álvarez, difundiera, a su vez un comunicado en el que explicaba que el cierre no guardaba relación con el Gobierno ni con funcionarios del Estado.

También adelantó que el cierre se debía a una investigación interna. "Acabo de hablar con la embajadora de EE. UU., Leah Campos, quien me informó que el motivo del cierre de la oficina de la DEA en RD está motivado por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relación alguna con el Gobierno o funcionario dominicano", dijo Álvarez.

Arrestan supervisor

También ayer, The Associated Press afirmó, citando a un funcionario federal y a un exfuncionario con conocimiento del asunto, que un supervisor de la oficina de la DEA en República Dominicana fue arrestado como parte de una investigación sobre el abuso de un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales.

"El arresto se produce después de que el Gobierno del presidente Donald Trump cerró inesperadamente su oficina antinarcóticos en la nación caribeña horas antes ayer por lo que calificó como una "repugnante y deshonrada violación a la confianza pública".

Señala que Melitón Cordero fue detenido como parte de una investigación encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés), según señalaron las dos personas consultadas por la AP quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a que la investigación está en curso.



DEA en el Caribe y RD La Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) creó formalmente la División del Caribe en octubre de 1995. Esa división tiene como objetivo coordinar, dirigir y fortalecer las operaciones antidrogas tanto en territorios de EE. UU. como en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, como en varios países y dependencias del Caribe, incluyendo la República Dominicana, Haití, Barbados, Jamaica, Curazao (Caribe neerlandés), entre otros. No sería la primera vez que la agencia se ve involucrada en algún escándalo. El pasado mes de enero, un exagente de la CIA fue condenado a cinco años de prisión federal por utilizar su placa para proteger a amigos de la infancia que se convirtieron en narcotraficantes.