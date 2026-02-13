El cierre de la DEA enciende alertas en sectores sobre cooperación antidrogas

Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, durante su intervención sobre el cierre temporal de la oficina de la DEA en el país, en el marco del encuentro "Justicia del Futuro 2026". ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles) en la República Dominicana ha generado reacciones en sectores de la sociedad civil, que esperan que la medida no afecte la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, afirmó que la decisión "debe llamar a la preocupación", al tratarse de una instancia con un rol relevante en el apoyo a las autoridades nacionales.

"Es un trabajo que se hace de manera colaborativa y permanente. Eran aliados en la lucha contra el narcotráfico que tiene el Estado. El cierre de una institución quizás vital para el trabajo que se hace nos debe llamar a la preocupación", expresó tras el encuentro regional "Justicia del Futuro 2034".

Indicó que, aunque las autoridades declararon que la decisión no guarda relación directa con la República Dominicana, el hecho de que la situación se produjera en territorio dominicano genera inquietudes sobre posibles redes de corrupción que puedan impactar la confianza institucional.

"Nos deja la inquietud de pensar si dentro de nuestro sistema pudiera existir alguna red de corrupción que genere desconfianza en una administración como la de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que ha logrado credibilidad frente al trabajo que viene realizando", puntualizó.

"Un llamado a investigar"

El coordinador de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Jiménez Richardson, consideró que la medida "enciende una alerta" que debería apuntar a una investigación por el Estado dominicano.

""El cierre no ha sido en Alaska, fue en República Dominicana. Eso indica que República Dominicana también tiene aspectos que deben ser investigados"" Jiménez Richardson Coordinador de la Pastoral Penitenciaria Nacional, “

El sacerdote sostuvo que es deber del Estado ofrecer respuestas claras a la ciudadanía para preservar la confianza y la tranquilidad social. "Cuando una acción de esa naturaleza se toma en una delegación diplomática de esa envergadura, es porque algo sucede. No es una acción al azar", afirmó.

Finjus saluda la decisión

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, valoró positivamente la decisión adoptada por las autoridades estadounidenses, al considerarla una muestra de responsabilidad institucional.

"Se trata del resultado de una investigación que se venía realizando. Cuando una persona desnaturaliza sus funciones en una lucha tan compleja como la del narcotráfico, debe ser separada", manifestó.

Castaños Guzmán calificó el cierre como una medida transitoria y aseguró que la cooperación bilateral continuará, dada la importancia estratégica de la República Dominicana para Estados Unidos en la lucha antidrogas.

Añadió que, lejos de debilitar la lucha contra el crimen organizado, la decisión podría fortalecerla al enviar un mensaje claro de que no se tolerarán desviaciones en una función tan sensible.



