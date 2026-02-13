Dictan medidas de coerción a dos hombres acusados de atentar contra el sistema eléctrico en Santiago

Los imputados son José Luis Aquino Ynoa, residente en el sector Bella Vista, y Luis José Martínez de la Cruz, de 49 años. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso medidas de coerción contra dos hombres acusados de atentar contra el Sistema Eléctrico Nacional, informó este viernes la Dirección de Servicios Jurídicos de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).

Los imputados son José Luis Aquino Ynoa, residente en el sector Bella Vista, y Luis José Martínez de la Cruz, de 49 años, domiciliado en Pueblo Nuevo, señala la entidad en una nota de prensa.

La magistrada Wendy Tavárez Cuello dictó garantía económica en efectivo de 10,000 pesos y presentación periódica los días 12 de cada mes durante seis meses contra Aquino Ynoa. En el caso de Martínez de la Cruz, impuso una garantía económica de 15,000 pesos y presentación periódica los días 12 de cada mes.

Indica que ambos enfrentan cargos por presunta violación a los artículos 124-1 y 124-V-1 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley 186-07, así como a disposiciones de la Ley 267-68, relativas a atentados contra el sistema eléctrico.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, a los encartados se les atribuye la destrucción, daño o inhabilitación intencional de equipos e instalaciones eléctricas con el propósito de sustraer componentes o interrumpir el servicio, acciones tipificadas como atentado contra la seguridad del sistema eléctrico nacional.

El lugar de los hechos

Los hechos habrían ocurrido en los sectores Bella Vista y Pueblo Nuevo, en Santiago.

Según la empresa distribuidora, la Dirección de Seguridad Física, encabezada por el coronel Isaías Acevedo, realizó un operativo de investigación que permitió la detención en flagrante delito de uno de los imputados, señalado por el robo de contadores eléctricos.

El Ministerio Público estuvo representado por el magistrado Patricio Rodríguez, mientras que la defensa legal de Edenorte fue asumida por las abogadas Luisa Rosa García Polanco y Yecenia del Carmen Bueno Peralta.

