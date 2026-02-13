Noticias que fueron tendencia

Cinco historias muy distintas entre sí dominaron la conversación informativa reciente por su impacto social, cultural y humano. Desde decisiones oficiales que afectan el sistema educativo hasta tragedias en la diáspora y fenómenos del espectáculo, se convirtieron en noticias trascendentales.

Educación: fin de aulas improvisadas

El anuncio de que a partir de agosto no se impartirá docencia en espacios improvisados captó amplio interés por el impacto directo en la calidad educativa. La Dirección de Infraestructura Escolar aseguró que la meta se alcanzará mediante un plan nacional de mantenimiento y construcción de aulas.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera Polanco, afirmó que la práctica de impartir clases en patios o enramadas quedará erradicada con intervenciones en planteles críticos antes del próximo año lectivo.

El programa contempla más de 800 casos identificados de mantenimiento preventivo y correctivo, con brigadas que trabajan en horarios extendidos para evitar interrupciones de la enseñanza.

Para ejecutar estas acciones, la institución dispone de un presupuesto cercano a los 18,000 millones de pesos, destinado a obras, rehabilitación y nuevas aulas, aunque las necesidades siguen siendo mayores que los recursos.

Además, se prevé reforzar la seguridad estructural en centros construidos antes del código antisísmico de 2012, con una primera licitación para intervenir 22 escuelas en zonas vulnerables.

Por la pesca ilegal de jaibas se establecen condenas que buscan la preservación de la especie. (FUENTE EXTERNA)

Justicia ambiental: condena por pesca ilegal

La condena a un hombre por pesca y comercialización ilegal de jaibas en estado de gestación generó gran repercusión por tratarse de un caso vinculado a la protección de los recursos naturales.

El tribunal de El Seibo impuso seis meses de prisión suspendida a José Nova Medina, arrestado en flagrante delito en agosto de 2025 mientras vendía los crustáceos.

El proceso se conoció mediante un acuerdo abreviado de juicio penal, con el compromiso de que el imputado no volverá a incurrir en delitos ambientales.

Según el Ministerio Público, el acusado utilizaba materiales tóxicos para capturar las jaibas, lo que constituye una violación directa a las normas ambientales vigentes.

La sentencia se sustentó en la Ley 307-04 sobre pesca y acuicultura y en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, normas que regulan la explotación sostenible de especies marinas.

Lady Gaga durante su participación junto a Bad Bunny en el Super Bowl. Lució un vestido del diseñador dominicano Raúl López. (FUENTE EXTERNA)

Bad Bunny llevó el sabor latino con cultura y espectáculo al Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl generó acaparó la atención de los lectores de Diario Libre durante gran parte de la semana por la dimensión cultural y simbólica latina y especialmente caribeña en el show del medio tiempo.

El artista puertorriqueño encabezó un espectáculo histórico completamente en español, convirtiéndose en el primero en presentar un repertorio íntegro en ese idioma en el evento deportivo.

El espectáculo incluyó referencias a la República Dominicana, con frases alusivas al merengue y menciones directas al país durante la presentación. Alexander Mercedes, joven artista oriundo de La Romana, fue una de las primeras imágenes que aparecieron en el show de medio tiempo del Super Bowl. En el video introductorio se le escucha decir: "Hoy se bebeeee".

También compartió escenario con figuras latinas y envió mensajes sobre la identidad cultural caribeña y la situación política de Puerto Rico.

La puesta en escena fue interpretada como una vitrina para la música urbana y la cultura latina en uno de los escenarios de mayor alcance global.

Tragedia en la diáspora: familia dominicana muere por una probable intoxicación en Florida

La muerte de una familia dominicana por presunta intoxicación con monóxido de carbono en Florida provocó conmoción por la dimensión humana del caso.

Las víctimas fueron identificadas como Johan Sánchez, de 33 años; su esposa Rebecca Santos, de 37; y dos menores de 15 y 2 años.

Los cuerpos fueron hallados durante un control de bienestar solicitado por un pastor de la comunidad religiosa a la que pertenecían.

Las autoridades del condado de Marion indicaron que las condiciones del lugar apuntan a una intoxicación por monóxido de carbono, aunque la investigación continúa.

El caso impactó a la comunidad dominicana en el exterior, al tratarse de una familia descrita como activa en su entorno social y religioso.

Un barco mexicano llega con ayuda humanitaria a La Habana el jueves12. (AFP)

Cuba cierra de hoteles y no puede recibir vuelos por falta de combustible

El cierre de hoteles en Cuba por el desabastecimiento de combustible, en medio de la creciente crisis que profundiza la presión de Estados Unidos concentró atención en la audiencia de Diario Libre por sus implicaciones económicas y sociales.

El Gobierno comenzó a reubicar turistas y a compactar instalaciones turísticas para reducir el consumo energético ante la crisis de suministros.

Las medidas afectan principalmente a hoteles en Varadero y cayos del norte, en medio de un plan para enfrentar el impacto del llamado asedio petrolero estadounidense.

El sector turístico, considerado motor de la economía cubana, ya venía en descenso y registró en 2025 su peor cifra de visitantes internacionales desde 2002, con solo 1.8 millones de visitantes.

La escasez de combustible se suma a la crisis energética y económica que vive la isla, obligando a adoptar medidas de emergencia en varias áreas productivas. El jueves volvieron a filtrarse informaciones sobre "conversaciones" entre autoridades cubanas y estadounidenses con miras lograr algún tipo de solución a una situación que mantiene a la población cubana sumida en un abandono, golpeada por apagones prolongados y falta de alimentos básicos.