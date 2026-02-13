Payless confirma cierre temporal de su sucursal en Villa Mella tras incendio

Así quedó la tienda de muebles L&R Comercial y Payless tras el incendio de este jueves en la sucursal de Villa Mella. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La tienda de zapatos Payless ShoeSource confirmó este viernes que su sucursal ubicada en Villa Mella se vio afectada en el incendio que consumió el comercio de muebles L&R Comercial en la noche de ayer jueves, en la plaza El Dorado, en la avenida Charles de Gaulle, en el municipio Santo Domingo Norte.

A través de una publicación en redes sociales, Payless indicó que todo su personal se encuentra a salvo y no hubo heridos.

"Nuestra mayor alegría es que todo el equipo está a salva. Aunque la sucursal de Villa Mella estará cerrada temporalmente", manifestó el comercio en el comunicado en Instagram.

Asimismo, aseguró que están tomando las medidas necesarias para evaluar los daños y trabajar en una pronta reapertura.

La tienda agradeció la comprensión y el constante apoyo de los clientes.

El incendio

La noche de este jueves un incendio destruyó la tienda L&R Comercial y afectó la sucursal Payless ShoeSource y una dependencia del banco Ademi, en la plaza El Dorado, en la avenida Charles de Gaulle, en el municipio Santo Domingo Norte.

El fuego comenzó la tarde este jueves, sin que al momento se reporten lesionados. Sin embargo, varios vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la plaza quedaron completamente calcinados.

Las autoridades continúan realizando un peritaje para determinar la causa del siniestro.