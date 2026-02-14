El Centro de los Héroes despierta entre basura tras acto oficial

Vista de la basura acumulada este sábado en los alrededores del Pabellón de las Naciones, luego de que ayer se realizara una actividad oficial, encabezada por el presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La rotonda del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, se encontraba con una gran concentración de desperdicios, luego de que ayer, viernes 13 de febrero, se celebrara una actividad oficial, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Fundas plásticas, cartones, botellas plásticas, telas blancas y plantas de decoración permanecían distribuidos en la avenida Jiménez Moya, próximo al Pabellón de las Naciones, donde ayer quedó inaugurado el corredor Independencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/pgr-a8b38488.jpg Fachada de la Procuraduria General de la Republica (PGR) repleta de basura. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Mientras se realizan actos oficiales y se resaltan avances en infraestructura, el entorno inmediato evidencia un problema recurrente: la acumulación de basura en espacios que representan el corazón institucional del país.

Transeúntes cuestionan la falta de limpieza tras la actividad y llaman a las autoridades competentes a garantizar el adecuado manejo de los desechos sólidos, especialmente en zonas de alto valor simbólico y administrativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/tse-2bf03e32.jpg Fachada del Tribunal Superior Electoral (TSE) con mucha basura. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El Centro de los Héroes es sede de importantes instancias estatales, como la Procuraduría General de la República (PGR), el Tribunal Superior Electoral (TSE), el Congreso Nacional y el Pabellón de la Naciones mejor conocida como "La bolita del mundo".

Sobre el corredor

El corredor Independencia es un componente estratégico del Sistema Integrado de Transporte (SIT) que cuenta con una extensión de 18 kilómetros y dispone de 82 paradas señalizadas.

El servicio operará con 68 autobuses (con capacidad para 90 pasajeros) en un horario de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., con frecuencia de salida de entre 5 a 7 minutos.