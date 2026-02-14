La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado sobre el desmantelamiento de una extensa plantación de marihuana en una zona montañosa del municipio Baní, provincia Peravia. Por el hecho persiguen a tres hombres.

Durante una rueda de prensa, el vocero de la entidad, Carlos Devers, explicó que, labores de seguimiento y vigilancia permitieron identificar que varios individuos se dedicaban al cultivo y comercialización del vegetal en la sección Montería del referido municipio.

Según detalló, tras la intervención aérea y terrestre, las autoridades localizaron 1,835 plantas de marihuana, con una altura aproximada de dos pies.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/whatsapp-image-2026-02-14-at-101648-am-95bbec1c.jpeg Parte de la plantación de marihuana incautadas por la DNCD en zona montañosa de Montería, Baní, durante operativo conjunto con el Ministerio Público. (DIARIO LIBRE/ MARIELA LORENZO)

El vocero destacó que, por el volumen de plantas incautadas, este caso podría figurar entre los decomisos de marihuana más grandes registrados recientemente en el país.

"Entiendo que estamos frente a un caso que en volumen y en plantas es uno de los más grandes, sin duda...", expresó.

Persiguen a tres hombres

Las autoridades persiguen a tres hombres vinculados al caso, entre ellos un ciudadano dominicano —señalado como propietario del terreno— y dos ciudadanos haitianos.

Los implicados aún no han sido identificados públicamente debido a que la investigación se encuentra en fase preliminar.

El Ministerio Público y la DNCD exhortaron a los sospechosos a entregarse para responder por presuntas violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/whatsapp-image-2026-02-14-at-93307-am-11b69e18.jpeg Plantas de marihuana incautadas por la DNCD en zona montañosa de Montería, Baní, durante operativo conjunto con el Ministerio Público. (DIARIO LIBRE/ MARIELA LORENZO)

Artículos ocupados

En el lugar también fueron ocupadas dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, una bomba de regadío, un martillo, una pinza, un tanque, tres botellones de agua, dos colcha espuma, una carretilla, rollos de tela, un serrucho y varios garrafones de combustible, entre otras evidencias.

Asimismo, se incautaron cientos de fundas con tierra y semillas preparadas para el cultivo, almacenadas en una caseta improvisada.

El operativo fue realizado de manera conjunta por el Ministerio Público y la DNCD, con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de la República.

Devers aseguró que las 1,835 plantas decomisadas serán enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes. Además, indicó que miembros de la entidad y fiscales de Peravia continúan en la zona realizando labores de rastreo para " para apresar a personas que pudiesen estar involucradas".

