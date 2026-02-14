Más de 450 haitianos detenidos en operativo tras crimen que sacudió el sector Los Mina

Fotografía cedida por las autoridades del momento en que detienen a varias personas de nacionalidad haitiana con estatus migratorio irregular en el sector Katanga, Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 454 nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos durante un amplio operativo desplegado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, informó la Dirección General de Migración (DGM).

La intervención se realizó la madrugada del viernes 13 de febrero con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, pocos días después del asesinato del adolescente Nauriel Misael Medina, de 14 años, en el sector Katanga de Los Mina, hecho que ha generado un clima de tensión en la zona.

Desglose de los detenidos

De acuerdo con el informe oficial, entre los 454 retenidos se contabilizan 280 hombres, interceptados durante los operativos de interdicción realizados en Katanga, considerado punto neurálgico, y extendidos a sectores como Vietnam y calles aledañas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/whatsapp-image-2026-02-14-at-93236-am-b856c0ef.jpeg Fotografía difundida por las autoridades del momento en que detuvieron a varias personas de nacionalidad haitiana en el sector Katanga, en Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades indicaron que el operativo fue coordinado con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, bajo la dirección de altos mandos militares y policiales, con el objetivo de hacer cumplir la Ley General de Migración 285-04 y reforzar la seguridad ciudadana en el municipio.

Traslado y proceso

Todos los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, en San Cristóbal, donde se les aplica el protocolo correspondiente de identificación, depuración, investigación y registro biométrico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/whatsapp-image-2026-02-14-at-93235-am-1-1ffe5142.jpeg Fotografía difundida por las autoridades de las personas de nacionalidad haitiana que fueron detenidas en el sector Katanga, en Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA)

Según las autoridades, aquellos que no puedan demostrar un estatus migratorio regular serán deportados a su país de origen, una vez agotado el debido proceso establecido por la legislación vigente.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reafirmó el compromiso institucional de mantener el control migratorio en todo el territorio nacional y continuar los operativos en zonas priorizadas.

Atacado con machete

El adolescente Nauriel Misael Medina, de 14 años, murió tras ser golpeado y atacado con machetes la noche del 4 de febrero en el sector Katanga.

El hecho, atribuido a varias personas —entre ellas dos de nacionalidad haitiana—, provocó múltiples heridas que le causaron la muerte.

Según versiones, el menor fue atacado con machetes por varios muchachos y un adulto, sufriendo múltiples heridas que le provocaron la muerte y una severa desfiguración facial, incluida la pérdida de un ojo.