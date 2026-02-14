Declaran duelo municipal en Santiago por fallecimiento de Enmanuel Castillo

Enmanuel Castillo fue un destacado sociólogo, periodista y director del periódico La Información de Santiago, una de las voces más respetadas del periodismo regional y nacional de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía de Santiago declaró este sábado una tarde de duelo municipal por el fallecimiento de Enmanuel Castillo, sociólogo y director del periódico La Información, en reconocimiento a su trayectoria profesional y aportes a la comunicación en la región del Cibao.

La medida fue adoptada por disposición del alcalde Ulises Rodríguez, quien expresó su solidaridad con los familiares del comunicador y con la clase periodística de la ciudad.

El ejecutivo municipal destacó el legado profesional y humano de Castillo, a quien definió como "un distinguido munícipe, intelectual y comunicador comprometido con Santiago".

La declaratoria fue oficializada mediante una resolución emitida por el Concejo de Regidores, firmada por su presidente, Cholo D´Óleo, y el secretario, Luis José Cruz Ramírez, en la que se establece la tarde de duelo municipal en honor a la memoria del director de La Información.

La resolución resalta que Enmanuel Castillo dirigió por más de una década ese medio de comunicación, considerado uno de los más influyentes del Cibao.

También señala que su fallecimiento ha generado pesar en los sectores periodísticos, empresariales y sociales de Santiago y del país.

Colegio Dominicano de Periodistas lamenta el fallecimiento

En tanto, el Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Santiago, informó con profundo pesar el fallecimiento del destacado comunicador, periodista y sociólogo, resaltando su compromiso con la verdad, la ética y el ejercicio responsable del periodismo.

"Enmanuel Castillo fue un firme defensor de la libertad de expresión y del papel de la prensa en la democracia dominicana, valores que promovió tanto desde las páginas del periódico como en sus intervenciones públicas", expresó Carlos Arroyo Ramos, secretario general del CDP Santiago.

El gremio indicó que colegas periodistas lo describen como un hombre íntegro, comprometido con la verdad y con una profunda vocación de servicio hacia la sociedad dominicana.

Asimismo, informó que sus restos serán velados en un ambiente privado, en respeto a su memoria y a la intimidad de sus familiares.

Con el fallecimiento de Enmanuel Castillo, autoridades municipales y el CDP Santiago coinciden en que la República Dominicana pierde una de las voces más influyentes del periodismo regional y un ciudadano que dedicó su vida al fortalecimiento institucional, la comunicación y el desarrollo de Santiago.

La tarde de duelo municipal por el fallecimiento de Enmanuel Castillo fue anunciada este 14 de febrero de 2026 por la Alcaldía de Santiago y respaldada por el CDP Santiago.