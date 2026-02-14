Educación celebra jornada para fomentar el hábito de la lectura

Una estudiante lee un libro durante la jornada del Ministerio de Educación. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación celebró la sexta edición del Festival Nacional En San Valentín, Enamórate de la Lectura, una jornada que se desarrolla de manera simultánea en centros educativos de todo el país con el objetivo de fortalecer el hábito lector en la comunidad escolar.

La actividad central fue organizada por la Dirección de Currículo, a través del Departamento de Cultura y Cultos, y tuvo lugar en la explanada frontal Pedro Henríquez Ureña, donde se dieron cita 32 escritores internacionales, junto a docentes, estudiantes y colaboradores del ministerio.

Durante la jornada, estudiantes de quinto grado del Colegio Taller Victoria Montás, de San Cristóbal, participaron con la lectura de poemas de su autoría dedicados a la patria.

Asimismo, escritores y poetas invitados de Ecuador, Perú, El Salvador, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Puerto Rico y España compartieron textos de su producción literaria enfocados en temas como el amor, la paz, la convivencia, la armonía y el medio ambiente.

La escritora ecuatoriana Fátima Pérez Bravo valoró la iniciativa y destacó la importancia de fomentar la lectura en las escuelas. "Cuando se incentiva la lectura en los estudiantes, se contribuye a formar mejores ciudadanos, con mayor inteligencia emocional y una cultura de paz", expresó.

La lectura

El encargado de Cultura y Cultos del ministerio, Javiel Elena, resaltó el compromiso institucional con el fortalecimiento del sistema educativo a través de la promoción del libro y la lectura. "Detrás de un libro se construyen ideas, naciones y nuevos ciudadanos y ciudadanas", afirmó.

Elena señaló que esta jornada coincide con la celebración del Trimestre Patrio, por lo que exhortó a que las lecturas estén orientadas también a resaltar el legado de los héroes y heroínas de la Independencia Nacional.

Como parte del programa, los escritores invitados recibieron pergaminos de reconocimiento por su participación en esta sexta edición del festival.

La iniciativa incluye cuentos, poesías y novelas, así como intercambios de libros, lecturas simultáneas y diversas dinámicas que se replican en las 18 regionales y 122 distritos educativos del país.