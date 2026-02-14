Un incendio que afecta el vertedero provincial de Monseñor Nouel mantiene en alerta a las autoridades y comunitarios desde el pasado jueves en horas de la tarde, cuando se originó el siniestro alrededor de las 6:00 p.m. Aunque este sábado la humareda luce más controlada, el fuego aún no ha sido extinguido en su totalidad.

El vertedero provincial recibe los desechos sólidos de los tres municipios de Monseñor Nouel: Bonao, Maimón y Piedra Blanca.

El encargado provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Monseñor Nouel, Gregorio Núñez, explicó que el incendio ha generado una situación crítica, tanto por la magnitud del fuego como por el impacto social que representa.

"Más de 60 familias subsisten aquí en el día a día, removiendo y buscando escombros o cosas de valor", expresó Núñez al describir la realidad de quienes trabajan como recolectores informales en el lugar.

Según indicó, los incendios suelen ser provocados por personas desaprensivas.

Señaló que, aunque en ocasiones algunos buzos podrían encender materiales para extraer alambre u otros metales, en otros casos el fuego es iniciado por terceros que ingresan al vertedero, provocan el incendio y luego se retiran.

Apoyo de bomberos y autoridades municipales

Núñez informó que solicitaron el respaldo de los cuerpos de bomberos de los tres municipios. Detalló que sostuvo comunicación con el alcalde de Maimón, así como con los coroneles de los bomberos de Piedra Blanca y Bonao.

También contactaron al alcalde de Sonador, quien funge como encargado de la mancomunidad de alcaldes.

Sin embargo, afirmó que la presencia inicial fue limitada y que el apoyo comenzó a fortalecerse posteriormente.

"Hemos tenido poca presencia. El incendio empezó ayer en la tarde aproximadamente a las seis", indicó.

Recolectores denuncian pérdidas y afectaciones de salud

Andrés Lantigua Tolentino, quien tiene unos 20 años trabajando como recolector en el vertedero, aseguró que el humo ha afectado la salud de los trabajadores.

"Primero el humo que me acaba los pulmones a todos aquí. Somos más de 60 hombres buscando el sustento como padres de familia", manifestó.

Agregó que varias pertenencias y materiales recolectados fueron consumidos por el fuego, incluyendo más de 20 sacas almacenadas en una de las áreas afectadas.

Asimismo, denunció la presencia de personas extrañas en el vertedero y pidió mayor control para evitar nuevos incidentes.

Comunidades reportan fuerte impacto por la humareda

José Morfa, comunitario de Hato Viejo en Maimón, sostuvo que la humareda afectó considerablemente varios sectores cercanos, entre ellos Rancho Nuevo, El Verde y Caribe.

"No se veían las casas del humazo. Ayer todo el mundo estaba con mascarilla para poder estar en la misma casa", relató.

Morfa explicó que comunitarios realizaron una protesta en el lugar, mientras las autoridades trabajaban con camiones de bomberos y ambulancias. Indicó que se utilizó material de cobertura para intentar sofocar las llamas.

El incendio ha generado preocupación entre residentes por posibles efectos en la salud, especialmente en niños y adultos mayores.

Las autoridades continúan las labores para lograr la extinción total del fuego y evitar que la situación vuelva a repetirse en el vertedero provincial de Monseñor Nouel.

