Jefe de la DEA en RD tramitó al menos 119 visas a cambio de miles de dólares, según acusación

La acusación federal contra Melitón Cordero revela que, durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana, el agente tramitó al menos 119 solicitudes de visa, y que al menos una de ellas habría sido fraudulenta, como parte de un presunto esquema de sobornos para facilitar visados de no inmigrante a cambio de dinero en efectivo.

Cordero, de 47 años y supervisor especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana durante los últimos seis años, fue arrestado el jueves 12 de febrero en Washington D.C. y acusado de conspiración para cometer soborno y fraude de visas.

La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y está siendo procesada por la Fiscalía del Distrito de Columbia.

Según los documentos judiciales, Cordero presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a extranjeros a obtener una visa de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos temporalmente.

En un caso descrito en los documentos de la acusación, Cordero se reunió con un extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero en efectivo.

Durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Cordero tramitó al menos 119 solicitudes de visa, a menudo asesorando a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.

Reacciones oficiales en EE. UU.

La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro afirmó que el acusado traicionó la confianza depositada en él como representante del Gobierno estadounidense en el extranjero, subrayando que este tipo de conducta "no será tolerada".

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, sostuvo que las acciones imputadas no representan a los miles de agentes que trabajan contra el crimen organizado transnacional y reiteró el compromiso institucional con la transparencia y el estado de derecho.

Investigación y organismos involucrados

El caso está siendo investigado por varias entidades estadounidenses, entre ellas:

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) – oficinas de Newark y Santo Domingo

Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado

Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia

Administración para el Control de Drogas (DEA)

Cierre temporal de la oficina en Santo Domingo

Horas antes de conocerse el arresto, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo anunció el cierre temporal, "hasta nuevo aviso", de la oficina de la DEA en el país, como parte de una política de "cero tolerancia" ante cualquier indicio de corrupción.

La embajadora Leah Francis Campos comunicó la medida a través de la red social X, calificando los hechos como una "violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública".

En un segundo comunicado, la misión diplomática aclaró que la República Dominicana continúa siendo un socio fundamental en la lucha contra el narcotráfico en la región y que la cooperación bilateral seguirá activa mientras se desarrolla la investigación interna.

Aclaración del Gobierno dominicano

El canciller Roberto Álvarez informó que sostuvo una conversación con la embajadora Campos, quien le confirmó que el cierre responde exclusivamente a una investigación interna de la embajada y no guarda relación alguna con el Gobierno dominicano ni con funcionarios del Estado.

Contexto y alcance

La detención fue reportada inicialmente por The Associated Press, que citó a fuentes federales bajo condición de anonimato y señaló que el arresto forma parte de una pesquisa liderada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sobre el presunto abuso de un programa de visas para informantes confidenciales.

El caso ha generado atención tanto en Washington como en Santo Domingo, donde la DEA y la Dirección Nacional de Control de Drogas mantienen una estrecha cooperación. Solo en 2025, las autoridades dominicanas reportaron la incautación de más de 44 toneladas de drogas en operativos conjuntos.

Las autoridades estadounidenses recordaron que una denuncia penal es solo una acusación formal y que Cordero se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.