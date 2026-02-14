Muere el destacado periodista Enmanuel Castillo, director del periódico La Información de Santiago

Fotografía de archivo de Enmanuel Castillo, destacado sociólogo, periodista y director del periódico La Información de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció Enmanuel Castillo, destacado sociólogo, periodista y director del periódico La Información de Santiago, una de las voces más respetadas del periodismo regional y nacional de la República Dominicana.

Castillo, de amplia trayectoria en los medios de comunicación y el análisis social, se encontraba hospitalizado tras enfrentar problemas de salud que se agravaron luego de una caída y una intervención quirúrgica, que finalmente provocaron su deceso.

Su muerte ha generado profundo pesar entre colegas, académicos y la sociedad en general.

Una vida dedicada al periodismo y la reflexión social

Desde 2009, Castillo dirigió La Información, uno de los periódicos más influyentes de la región Norte del país, donde impulsó una etapa de modernización y fortalecimiento editorial, consolidando al medio como una fuente de referencia en temas locales y nacionales.

Bajo su liderazgo, el periódico amplió su cobertura informativa, adoptó un enfoque más cercano a la comunidad y contribuyó al debate público sobre temas sociales, políticos y económicos.

Además de su labor periodística, Castillo fue un ferviente defensor de la libertad de expresión y del papel de la prensa en una democracia, promoviendo valores éticos en la comunicación y análisis crítico de la realidad social dominicana.

Participó activamente en espacios de radio y televisión, donde era conocido por sus comentarios equilibrados y bien fundamentados.

Compromiso académico y social

Como sociólogo, aportó al estudio de la sociedad dominicana y promovió la reflexión sobre desarrollo, desigualdad y ciudadanía, temas que abordó tanto en sus escritos como en conferencias y actividades académicas.

También se destacó en el ámbito empresarial y social, ocupando cargos en instituciones como la Asociación de Productores y Empresarios de Desarrollo Industrial (Apedi), desde donde impulsó iniciativas para el crecimiento económico y social de Santiago y sus alrededores.

Legado y despedida

Diversos sectores periodísticos, empresariales y sociales han expresado su pesar por la partida de Castillo, resaltando su calidad humana, integridad profesional y el impacto de su trabajo en la comunicación dominicana. La familia informó que los restos serán velados en un ambiente privado, respetando la intimidad de sus seres queridos.

Con su fallecimiento, la República Dominicana pierde una de sus voces más influyentes en el periodismo y un ciudadano comprometido con el fortalecimiento institucional y la defensa de los valores de una prensa libre y responsable.