Carnaval de Santiago 2026 cierra segundo domingo con música y tradición del Lechón

El Lechón santiaguero volvió a ser figura central del Carnaval Santiago 2026 ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

El Carnaval de Santiago 2026 cerró su segundo domingo este 15 de febrero con una jornada marcada por la música en vivo, el protagonismo del tradicional Lechón santiaguero y una amplia asistencia de familias en el Parque Central, consolidando el evento como uno de los principales atractivos culturales del país.

Desde las primeras horas de la tarde, el Parque Central se convirtió en el epicentro de la celebración.

Comparsas, personajes emblemáticos y agrupaciones carnavalescas llenaron el circuito de color, sátira y creatividad, mientras el público disfrutaba de un ambiente organizado y seguro.

Puro derroche de colores

El Lechón santiaguero volvió a ser figura central del desfile. Sus trajes vistosos y máscaras tradicionales captaron la atención de niños y adultos, reafirmando su valor como símbolo histórico y cultural de Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/whatsapp-image-2026-02-15-at-73045-pm-f244e81c.jpeg Personaje Robalagallina. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

El Roco Tren, integrado como parte de las innovaciones de esta edición, recorrió el área musicalizando el desfile con presentaciones de Roldán y otros artistas invitados.

La iniciativa aportó dinamismo y fortaleció la interacción directa con los asistentes.

En la jornada estuvieron presentes el alcalde Ulises Rodríguez; la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el senador Daniel Rivera; y la gobernadora Rosa Santos, quienes acompañaron el desarrollo de la actividad.

"El Carnaval de Santiago es una expresión viva de nuestra identidad y un espacio para la integración familiar", destacó uno de los organizadores durante el recorrido.

El cierre estuvo marcado por presentaciones musicales que mantuvieron el ritmo de la celebración y conectaron con el público que permaneció hasta entrada la noche.

La edición 2026 del Carnaval de Santiago continuará desarrollándose hasta el 1 de marzo, con el patrocinio oficial de la Cervecería Nacional Dominicana, impulsando el turismo, dinamizando la economía local y fortaleciendo el sentido de pertenencia cultural en la Ciudad Corazón.