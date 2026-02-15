Ejército apresa a dos dominicanos por tráfico de 37 haitianos indocumentados en Dajabón

En la operación también fueron retenidas otras dos motocicletas utilizadas para movilizar al resto del grupo: una Tauro Turbo, color blanco, en la que viajaban cinco extranjeros —tres mujeres y dos menores de edad— y una Súper Gato. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó el apresamiento de dos ciudadanos dominicanos acusados de traficar a 37 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en la comunidad de Candelón, en la provincia de Dajabón.

Los detenidos fueron identificados como Luis Enrique Lima Peña y Ángel Luis Fortuna Álvarez, quienes, según el informe oficial, guiaban y transportaban a parte del grupo de extranjeros a través de una trocha o camino informal utilizado para el cruce irregular en la zona fronteriza.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, Lima Peña fue interceptado mientras conducía una motocicleta marca Tauro Turbo, color negro, en la que trasladaba a cuatro haitianos —tres hombres y una mujer—, mientras que Fortuna Álvarez se desplazaba en una motocicleta Súper Gato, color blanco, transportando a otros cuatro hombres de nacionalidad haitiana.

En la operación también fueron retenidas otras dos motocicletas utilizadas para movilizar al resto del grupo: una Tauro Turbo, color blanco, en la que viajaban cinco extranjeros —tres mujeres y dos menores de edad— y una Súper Gato, color rojo, con cinco más —tres mujeres y dos hombres—.

Acciones legales y seguimiento institucional

En total, fueron detenidos 37 haitianos indocumentados, entre ellos 26 hombres, ocho mujeres y tres menores de edad.

Los dos dominicanos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, bajo la acusación de tráfico ilícito de migrantes, mientras que los extranjeros serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso de repatriación conforme a la normativa vigente.

El Ejército indicó que estos operativos forman parte del reforzamiento de la vigilancia en la frontera para enfrentar las redes dedicadas al tráfico de personas