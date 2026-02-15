SDD resalta los aportes de Enmanuel Castillo; lamenta su partida

El legado de Enmanuel Castillo en La Información y su contribución al periodismo dominicano tras su fallecimiento. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD) lamentó el triste fallecimiento del sociólogo y periodista Enmanuel Castillo, quien por más de 15 años dirigió con gran reputación y maestría el periódico La Información, con sede en Santiago de los Caballeros.

Persio Maldonado Sánchez dijo en nombre de la SDD que, con la partida física de Enmanuel Castillo, la sociedad dominicana pierde a un tenaz y firme defensor de la libertad de prensa y la libre expresión.

Manifestó que, en su paso por la vida, en el ejercicio de la sociología y el periodismo, Castillo realizó aportes muy valiosos e incalculables a la República Dominicana.

Igualmente, manifestó que su honestidad, rectitud y nobleza quedarán perenne en la memoria de todas las personas que lo conocieron y lo trataron.

Asimismo, Maldonado Sánchez elogió y resaltó la defensa permanente que realizaba Enmanuel Castillo en favor de los mejores intereses de la sociedad y la República Dominicana en sentido general, a través de la línea informativa y editorial del periódico que dirigió, así como en otros escenarios en los que se desenvolvió.

La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) envía un mensaje de condolencia y compasión a su esposa, Irina Lirio de Castillo, sus hijos y demás familiares, quienes hoy atraviesan por el dolor y la tristeza que da la partida de un ser muy querido y apreciado.