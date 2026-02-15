JCE cierra temporalmente varias oficinas de servicios en el exterior por capacitación de su personal
La Junta Central Electoral (JCE) informó este domingo que varias Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) permanecerán cerradas temporalmente en fechas específicas, como parte de jornadas de capacitación dirigidas a su personal.
El aviso se da en el marco de los preparativos para la implementación del proceso de renovación de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral.
Según el cronograma divulgado por la JCE, las interrupciones operativas se llevarán a cabo en distintas fechas del mes de febrero en oficinas ubicadas en Estados Unidos y Canadá, lugares donde la institución ofrece servicios de cedulación y trámites a la diáspora dominicana.
Lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de febrero:
- Reading, PA
Martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero:
- New Jersey
- Perth Amboy, NJ
- Camden, NJ
Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero:
- Providence
- Waterbury, CT
- Toronto
- Ottawa
- Montreal
Jueves 19 de febrero:
- Allentown
Viernes 20, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de febrero:
- Chicago, IL
- Houston, TX
Lunes 23 y martes 24 de febrero de 2026
- Washington