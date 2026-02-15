×
JCE cierra temporalmente varias oficinas de servicios en el exterior por capacitación de su personal

Según el cronograma divulgado por la JCE, las interrupciones operativas se llevarán a cabo en distintas fechas del mes de febrero en oficinas ubicadas en Estados Unidos y Canadá

    Expandir imagen
    JCE cierra temporalmente varias oficinas de servicios en el exterior por capacitación de su personal
    Presentación del modelo de la nueva cédula de identidad y electoral que comenzará a emitirse a partir del 12 de abril de 2026. (FUENTE EXTERNA)

    La Junta Central Electoral (JCE) informó este domingo que varias Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) permanecerán cerradas temporalmente en fechas específicas, como parte de jornadas de capacitación dirigidas a su personal.

    El aviso se da en el marco de los preparativos para la implementación del proceso de renovación de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral.

    Según el cronograma divulgado por la JCE, las interrupciones operativas se llevarán a cabo en distintas fechas del mes de febrero en oficinas ubicadas en Estados Unidos y Canadá, lugares donde la institución ofrece servicios de cedulación y trámites a la diáspora dominicana.

    Lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de febrero:

    • Reading, PA

    Martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero:

    • New Jersey
    • Perth Amboy, NJ
    • Camden, NJ

    Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero:

    • Providence
    • Waterbury, CT
    • Toronto
    • Ottawa
    • Montreal

    Jueves 19 de febrero:

    • Allentown

    Viernes 20, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de febrero:

    • Chicago, IL
    • Houston, TX

    Lunes 23 y martes 24 de febrero de 2026

    • Washington
