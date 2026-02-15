JCE cierra temporalmente varias oficinas de servicios en el exterior por capacitación de su personal

Presentación del modelo de la nueva cédula de identidad y electoral que comenzará a emitirse a partir del 12 de abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) informó este domingo que varias Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) permanecerán cerradas temporalmente en fechas específicas, como parte de jornadas de capacitación dirigidas a su personal.

El aviso se da en el marco de los preparativos para la implementación del proceso de renovación de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral.

Según el cronograma divulgado por la JCE, las interrupciones operativas se llevarán a cabo en distintas fechas del mes de febrero en oficinas ubicadas en Estados Unidos y Canadá, lugares donde la institución ofrece servicios de cedulación y trámites a la diáspora dominicana.

Te puede interesar Cambio de cédula de identidad: cómo actualizar la dirección, estado civil y ocupación

Lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de febrero:

Reading, PA

Martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero:

New Jersey

Perth Amboy , NJ

, NJ Camden, NJ

Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero:

Providence

Waterbury, CT

Toronto

Ottawa

Montreal

Jueves 19 de febrero:

Allentown

Viernes 20, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de febrero:

Chicago, IL

Houston, TX

Lunes 23 y martes 24 de febrero de 2026

Washington

Con motivo de las capacitaciones que estará recibiendo nuestro personal en el exterior, como parte del proceso de renovación de la #NuevaCédulaRD, las Oficinas de Servicios en el Exterior, Puntos Fijos y Oficinas Satélites permanecerán cerradas de manera temporal.



Agradecemos su... pic.twitter.com/DTbXrTOmGW — JCE (@juntacentral) February 15, 2026