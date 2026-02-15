A casi 30 años de su creación, la OMSA registra su nivel más bajo de pasajeros en la última década

De los 16.1 millones de pasajeros transportados en 2025 por la OMSA, unos 3.2 millones correspondieron a servicios a instituciones y 34,745 a servicios especiales. ( FUENTE EXTERNA )

Al cumplirse el próximo año tres décadas de su creación, la hoy llamada Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) afronta un notable descenso en la movilización de usuarios con 16.1 millones de pasajeros en 2025, un 39 % por debajo de los 26.4 millones proyectados para ese periodo.

La cifra, que además de ser la más baja de la última década —excepto el pandémico 2020 cuando solo movió 11.8 millones de personas— representa 6.8 millones menos que los 22.9 millones trasladados en 2016.

Sin embargo, si se compara con una década más atrás, al 2005, cuando la OMSA movió 50.5 millones de personas, la baja se eleva a 68 %, según datos internos de la institución y de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

A esta merma se añadieron la sustitución de rutas por corredores privados, el deterioro de las unidades, los procesos judiciales por corrupción administrativa y las largas esperas de los usuarios en las paradas, como factores incidentes en la reducción del flujo de pasajeros.

Hubo una época de gloria

La OMSA fue creada en octubre de 1997 por el exmandatario Leonel Fernández. En ese entonces, cada noticia del proyecto sería viral hoy día, dada la necesidad de un medio de transporte para una época en la que ya el Gran Santo Domingo acumulaba 2.6 millones de habitantes.

Una muestra de eso fue que en los primeros cinco meses de 1998 ya operaban los corredores de la Kennedy, 27 de Febrero y Los Alcarrizos con 247 autobuses, transportando 9.2 millones de pasajeros.

Datos de la época, el 90 % de las personas prefería usar este medio de transporte que las "guaguas voladoras". Con el pasaje a tres pesos, las recaudaciones eran usadas para pagar el préstamo al banco Finamex de Brasil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/captura-de-pantalla-2026-02-13-221155-5d689576.png Así fueron los primeros autobuses de la OMSA. (FUENTE TEXTERNA)

Diez años más tarde, sin embargo, el panorama comenzó a cambiar. Muchos ubican el comienzo del declive con la inauguración en 2009 del Metro de Santo Domingo, aunque los datos reflejan que la baja se inició en 2008, cuando la OMSA movilizó solo 28.9 millones de usuarios.

Dos años antes, en 2007 y 2006, se movieron 43.6 y 52.8 millones, respectivamente, cifras que reflejan que fue un medio de transporte tan necesitado como lo es el Metro en la actualidad, que sobrepasa los 100 millones de pasajeros al año.

Alto presupuesto vs. la baja recaudación

En el 2023, el presidente Luis Abinader convirtió a la OMSA, mediante el Decreto 167-23, en una empresa pública adscrita al Ministerio de la Presidencia. Actualmente, opera con 12 corredores y 32 rutas en la capital, Santiago y Barahona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/ruta-9-omsa-f383c748.jpg Pasajeros en la ruta Km. 9- Los Alcarrizos, la cual podria desaparecer cuando entre a operar la nueva línea del Metro de Santo Domingo. (SAMIL MATEO)

Para 2026, la OMSA cuenta con un presupuesto asignado superior a los 2,222 millones de pesos, aunque solo recaudó RD$265.9 millones. El año anterior, cuando movilizó 16.3 millones de pasajeros, tuvo asignados 2,652 millones de pesos y apenas recaudó 306 millones, incluyendo ingresos por publicidad en los autobuses y aportes especiales.

En 2024, el corredor con mayor flujo fue el 27 de Febrero–Hipódromo, con 999,658 pasajeros, que generaron ingresos por 8.9 millones de pesos. Le siguió el corredor de Las Caobas, con 519,269 pasajeros e ingresos de 7.7 millones de pesos.

En contraste, el corredor María Montés, en Barahona, fue el de menor actividad, con 5,484 usuarios transportados y una recaudación de apenas 82,260 pesos, según datos internos de la OMSA.

Una proyección cuesta arriba en 2026 Pese a la pérdida progresiva de interés de la población en utilizar la OMSA y al impulso gubernamental a modelos alternativos de transporte masivo, la entidad, administrada por Onésimo González, proyecta transportar en este 2026 unos 54.7 millones de pasajeros y recaudar 1,915 millones de pesos.