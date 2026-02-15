La justicia para Darmelin de los Santos llegó un día antes de su cumpleaños 27

Daylyn Darmelin de los Santos celebró su último cumpleaños el 13 de febrero de 2022.

Treinta y cuatro días después murió a manos de Nazario Mercedes, quien el 12 de febrero de 2026 fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, hallado culpable de homicidio, violencia de género y agresión sexual.

La sentencia se dictó un día antes de lo que habría sido el cumpleaños número 27 de la joven.

El caso de Darmelin pudo haber sido uno más entre los feminicidios que llegan a los tribunales de República Dominicana. Sin embargo, su condena representa, para su familia, un precedente frente a un hombre que, según el Ministerio Público, durante tres décadas asesinó a al menos cinco mujeres y dejó muerta a una sexta.

Darmelin

En la comunidad de Arroyo Blanco, municipio de Rancho Arriba, el espacio que antes ocupaba la risa de Darmelin hoy permanece en silencio. Solo lo interrumpe el cacareo de los gallos que cría su familia.

Su madre, hermanas y abuelo viven en un callejón compuesto por tres casas contiguas. Son una familia humilde y unida. Esa cohesión determinó que el caso avanzara hasta obtener sentencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/9a524483-c03b-4b19-9963-419d1e242a1f-1-137df3ed.jpeg Daylyn Darmelin de los Santos. (FUENTE EXTERNA)

La mañana del día de su desaparición, alrededor de las 10:00, Darmelin salió de su casa tras pedir prestada una motocicleta. Dejó a sus hijos pequeños y un arroz en la estufa en la vivienda que compartía con su esposo, en el barrio Palero, comunidad Juan Luis. La comida se quemó. Ella no regresó.

Permaneció dos días desaparecida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/3313094b-7f4b-4c27-b92e-7bd38782a6f3-22eaa95e.jpeg Una de las residencias de la familia de Darmelin de los Santos, en Rancho Arriba. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/4c4a858b-cfc4-4c3f-8505-db419742f596-e6433d65.jpeg (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

Su madre, Bilexis Margarita Ramírez, junto a una de sus hijas, acudió a la segunda vivienda donde recién se había mudado Nazario Mercedes. Tras romper el candado de la puerta, encontraron allí el cuerpo de Darmelin.

Darlisa de los Santos, la menor de las hermanas, recuerda la llamada de su madre: "Si vieras cómo me dejaron a mi hija". En ese momento pensó que se trataba de golpes. No imaginó que estaba muerta.

Una mujer trabajadora y solidaria

Darmelin era madre de cuatro hijos. Llegó hasta séptimo grado de primaria y tenía planes de retomar los estudios los sábados junto a su hermana Darlisa.

Vendía frituras frente a su casa y, en ocasiones, realizaba trabajo doméstico. Al momento de su muerte había comenzado a trabajar en un comedor. Siempre buscaba contribuir al sustento de su hogar.

Su familia la describe como servicial y solidaria, en especial cuando alguien enfermaba. Le gustaban los niños y acompañó a su hermana durante el nacimiento de uno de sus hijos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/98a85523-7df7-4e73-8276-a2d4fa18bf0d-69a8f98d.jpeg Las hermanas y madre de Daylyn Darmelin de los Santos nunca desistieron de su lucha por la justicia en el caso de su pariente. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/d8648e6e-1fa1-40fb-b868-db85e4f40764-4c6f20df.jpeg Darlisa de los Santos y su madre, Bilexis Ramírez, piezas clave en la condena a Nazario Martínez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Preparaba su cumpleaños con anticipación. Tras su muerte, una de sus hermanas le dedicó un bizcocho con su fotografía y la imagen de uno de los gallos de pelea que disfrutaba.

Darlisa y Darmelin se llevaban un año. Entre cuatro hermanas, eran las más cercanas. Pasaban gran parte del día juntas. A ella le confesó que mantenía una relación con su vecino Nazario Mercedes y que quería terminarla.

"Ella no quería seguir, pero él la chantajeaba" Darlisa de los Santos Hermana de Daylyn Darmelin de los Santos Ramírez. “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/88496056-148f-46c9-8914-ca384a8a217d-46c2a4e1.jpeg Darlisa de los Santos, hermana de la joven asesinada por Nazario Mercedes. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Una semana antes del crimen, le pidió que cortara toda comunicación con él. "No sé si él la amenazó y por eso fue a su casa", reflexiona.

Darlisa fue la única en la familia que no creyó que su hermana se fuera por su propia voluntad. "Yo estaba segura de que algo le había pasado", afirma.

La captura

En 2024, a Nazario Mercedes lo detuvieron en Villa Altagracia mientras, según las autoridades, intentaba enterrar el cuerpo de su pareja, Yesica Figueroa. La familia de Darmelin vio la noticia en televisión. La comunidad comenzó a compartirles la imagen del detenido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/121112024-nazario-mercedes01-870466ef.jpg Nazario Mercedes, asesino de Darmelin de los Santos, mientras le conducían a una de las audiencias del caso. (DIARIO LIBRE)

Ese fue el punto de partida para iniciar el proceso judicial.

Nunca faltaron a una audiencia. Primero asistían Darlisa y su madre; luego se sumaron el resto de las hermanas, el padre, tías y otros allegados.

El entorno

Vecinos del barrio Palero recuerdan que Mercedes, a quien conocían como Daniel El Maestro, llegó a esa comunidad un año antes. "No hablaba con nadie", comenta uno de ellos. Señalan que solía permanecer con el rostro cubierto y que evitaba relacionarse.

Algunos residentes aseguran que hacía comentarios ofensivos sobre Darmelin y que expresaba actitudes violentas hacia las mujeres. Estas afirmaciones forman parte de los testimonios recogidos en el proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/dd68424a-7845-46df-acb1-d5a72bae7cf9-73d1df2d.jpeg Antigua residencia de Darmelin de los Santos, al lado, vivía Nazario Mercedes, asesino de varias mujeres. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

La sentencia

Durante las audiencias, Mercedes evitó mirar a los familiares de Darmelin. En la última sesión sostuvo la mirada hacia Darlisa antes de apartarla rápidamente.

El abuelo materno, Yiperto Ramírez, considera que la pena es insuficiente frente al daño causado, pero reconoce que la condena evita que quede en libertad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/96d65d48-92e0-46c0-b35a-3a7c3597b8c2-74d6c9dd.jpeg Yiperto Ramírez, abuelo de Darmelin de los Santos. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

La familia lloró al escuchar la sentencia.

"Mi mamá nunca se cansó. Yo tampoco", concluye Darlisa.

Las secuelas En la actualidad, los cuatro hijos de Darmelin viven en hogares distintos dentro de la familia. Su niña de 12 años, permanece con la abuela materna. Otro de nueve años está con una tía. Los dos menores, de ocho y seis, residen con su abuela paterna en una comunidad cercana.La mayor aún llora a su madre como si su ausencia fuera reciente.