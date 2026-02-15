Tiroteos nocturnos en Juana Méndez elevan tensión en la zona fronteriza

Disparos genera momentos de caos entre los presentes en Juana Méndez. ( ARCHIVO )

Residentes de comunidades cercanas a la frontera norte han expresado preocupación tras reportes de disparos registrados durante la madrugada desde territorio haitiano, específicamente en el área de Juana Méndez, una situación que se ha repetido en los últimos días, según informaciones obtenidas por este medio.

De acuerdo con fuentes haitianas consultadas, presuntos miembros de bandas armadas estarían intentando desplazarse hacia la zona norte de Haití, considerada una de las pocas áreas que aún no ha sido intervenida de manera directa por estos grupos.

Las mismas fuentes señalan que, desde hace varios días, se han producido intercambios de disparos entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada y que el jueves un haitiano murió en la parada que lleva de Juana Méndez a Cabo Haitiano quien trató de enfrentar las autoridades haitianas.

Aumento de la inseguridad en Juana Méndez

Los incidentes se estarían registrando en sectores próximos al área donde se construye el canal haitiano, así como en comunidades ubicadas en la zona sur de la parte alta de Juana Méndez, donde residentes aseguran vivir en un ambiente de incertidumbre ante la presencia de hombres armados.

Investigaciones preliminares indican que varios presuntos integrantes de bandas habrían muerto recientemente al intentar ingresar a esta comunidad. Según los datos recopilados, los individuos procederían de Puerto Príncipe y buscarían refugio en Juana Méndez tras enfrentamientos con autoridades del nordeste de Haití, que mantienen operativos en distintas zonas del país.

Reacción de las autoridades y la comunidad

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han ofrecido declaraciones oficiales sobre estos reportes, mientras que pobladores de la franja fronteriza mantienen la expectativa de un reforzamiento de la vigilancia ante cualquier posible repercusión del conflicto.

La situación continúa bajo seguimiento, en un contexto marcado por la inestabilidad de seguridad en Haití y su impacto potencial en las comunidades cercanas a la línea fronteriza.