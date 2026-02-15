Unicef y República Dominicana conmemoran 73 años de alianza histórica en favor de la niñez

La historia se remonta al 15 de febrero de 1952, cuando en la ciudad de Nueva York fue suscrito este Acuerdo y registrado oficialmente como tratado internacional ante la Secretaría de las Naciones Unidas. ( FUENTE EXTERNA )

Este 15 de febrero se conmemoran 73 años de la firma del Acuerdo entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Gobierno de la República Dominicana, un instrumento que ha marcado de manera profunda y sostenida la evolución de políticas públicas orientadas al bienestar de la niñez y la adolescencia en el país.

La historia se remonta al 15 de febrero de 1952, cuando en la ciudad de Nueva York fue suscrito este Acuerdo y registrado oficialmente como tratado internacional ante la Secretaría de las Naciones Unidas. Con esa firma se dio inicio a una alianza que, durante más de siete décadas, ha acompañado al Estado dominicano en la construcción de un país más equitativo y protector para sus niños, niñas y adolescentes.

A lo largo de estos años de cooperación ininterrumpida, el trabajo conjunto ha contribuido a avances decisivos en áreas como salud materno-infantil, nutrición, educación, agua y saneamiento, protección frente a la violencia y la explotación, así como al fortalecimiento progresivo del marco legal y de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de la niñez.

Entre los hitos más relevantes alcanzados con el acompañamiento técnico y programático de Unicef destacan la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991, la creación y actualización del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Leyes 14-94 y 136-03), y la prohibición del matrimonio infantil en 2021, un paso histórico para la protección integral de las niñas.

Para Carlos Carrera, representante de Unicef en la República Dominicana, este aniversario trasciende lo simbólico:

"Este Acuerdo representa mucho más que una firma ocurrida hace 73 años. Representa un compromiso sostenido del Estado dominicano con su niñez. Cada avance en salud, educación y protección que hoy vemos tiene raíces en esta alianza, que sigue siendo clave para garantizar que ningún niño o niña se quede atrás".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/unicef2-22d8a508.jpg Carlos Carrera, representante de Unicef. (FUENTE EXTERNA)

Siguen desigualdades

En un contexto donde persisten desigualdades sociales y territoriales, y donde emergen nuevos retos vinculados a factores climáticos, demográficos y económicos, la vigencia de este Acuerdo cobra aún mayor relevancia. Conmemorarlo es reconocer que invertir de manera sostenida en la niñez no solo salva y transforma vidas, sino que define el futuro de toda la nación.

Una cooperación que se traduce en resultados concretos

A lo largo de estas más de siete décadas, la cooperación entre Unicef y el Estado dominicano se ha expresado en acciones sostenidas que han fortalecido el bienestar infantil y el marco institucional del país. Entre los resultados más destacados figuran:

· Más de 70 años de cooperación continua, posicionando a la República Dominicana entre los países con una relación histórica más prolongada con UNICEF en la región.

· Programas sostenidos durante décadas en áreas prioritarias como salud materno-infantil, nutrición, educación, agua y saneamiento, con especial atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

· Acompañamiento técnico y programático en tres hitos legislativos fundamentales para la protección de la niñez:

1. La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991.

2. La creación y fortalecimiento del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 14-94 y su actualización mediante la Ley 136-03).

3. La aprobación en 2021 de la Ley que prohíbe el matrimonio infantil, un avance histórico para la protección de las niñas.

· La incorporación progresiva de un enfoque de derechos, equidad y género en las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia.

"Estos avances han sido posibles gracias a una cooperación basada en evidencia, diálogo permanente y corresponsabilidad, que ha permitido colocar a la niñez en el centro de la agenda nacional", remarcó Carrera.