A menos de un mes de su inauguración, el hospital provincial Matías Ramón Mella en Dajabón presenta signos de una construcción defectuosa y trabajos inconclusos en algunas áreas de su planta física, situación que ha provocado preocupación e indignación entre ciudadanos que acudieron este lunes al centro de salud, habilitado recientemente para ofrecer consultas médicas.

Durante la jornada de Diario Libre se pudo constatar la eficiencia y disposición del personal sanitario en la atención a los pacientes. Sin embargo, la satisfacción por la apertura del servicio se vio empañada por algunas condiciones estructurales del recinto.

Desde la entrada principal del centro se observan orificios y detalles inconclusos en la infraestructura exterior. Asimismo, en el pasillo donde opera el área de consultas son evidentes perforaciones y desperfectos en paredes y terminaciones, como desprendimiento de pintura en el techo. También, falta de plafones y otros detalles.

A estas fallas se suma la acumulación de una gran cantidad de basura en el patio trasero del hospital, así como aberturas expuestas en los pasos sépticos y filtrantes, lo que representa un riesgo sanitario y proyecta una imagen de abandono en una obra recién entregada.

Deterioro prematuro

Rafael Cruz, residente en la provincia, manifestó su indignación ante lo que considera un deterioro prematuro. "No es posible que sin haber comenzado a funcionar en su totalidad ya presente estas fallas. Eso preocupa porque estamos hablando de una obra nueva", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/whatsapp-image-2026-02-16-at-125234-pm-22911daa.jpeg Orificios en el plafón del área de consultas. (FUENTE EXTERNA)

En ese mismo tenor se pronunció Ana Recio, quien calificó la situación como "un total desastre" y solicitó que se abra una investigación para determinar responsabilidades. Recio también señaló que, hasta el momento, las autoridades de Dajabón se han mantenido en silencio ante la situación denunciada.

El comienzo de las consultas representa un paso importante para la provincia, que por años ha demandado mejoras en los servicios de salud. No obstante, las condiciones físicas y sanitarias actuales del centro hospitalario han generado cuestionamientos sobre la calidad de la construcción y la supervisión de la obra.

Hasta ahora, no se han ofrecido declaraciones oficiales que expliquen el deterioro señalado por los ciudadanos.