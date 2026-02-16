MAP y DGCP aprueban nuevo modelo organizacional para las Unidades de Compras públicas

La Unidad de Contrataciones Públicas desempeñará un rol transversal, brindando apoyo técnico y administrativo durante todo el ciclo de vida del contrato y garantizando la trazabilidad de cada proceso. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informaron este lunes que aprobaron un nuevo modelo estándar de estructura organizacional para las Unidades de Compras de las instituciones públicas.

Bajo este nuevo esquema, la Unidad de Contrataciones Públicas desempeñará un rol transversal, brindando apoyo técnico y administrativo durante todo el ciclo de vida del contrato y garantizando la trazabilidad de cada proceso, indican mediante una nota de prensa.

Tres niveles de estructura según la necesidad institucional

De acuerdo con la resolución conjunta para asegurar que cada entidad cuente con un modelo acorde a su realidad operativa y presupuestaria, se han definido tres tipos de estructuras organizativas:

Estructura Tipo A (Funcional Especializada): Diseñada para instituciones con compras estratégicas y de alto riesgo. Divide las compras misionales de las operativas y cuenta con subunidades para evaluación de ofertas y administración de proveedores.

Estructura Tipo B (Mixta): Orientada a instituciones donde las compras son procesos de apoyo con bienes y servicios comunes. Requiere una división clara de roles pero con menor nivel de especialización que la tipo A.

Estructura Tipo C (Simple): Pensada para entidades con bajo volumen de procesos. Centraliza las funciones en un equipo pequeño para reducir la burocracia y optimizar los recursos presupuestarios.

En su artículo tres, la circular conjunta destaca que el ciclo de vida de la contratación comprende las siguientes actividades:

"La planificación y la preparación de las contrataciones, la cual implica, de manera general, estudios y consultas previas, la determinación del objeto a contratar y de las condiciones necesarias a este, el presupuesto estimado, la selección de los peritos, la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia, la identificación de la aprobación presupuestaria, la preparación y aprobación de los pliegos de condiciones y el procedimiento de contratación".

También la convocatoria al procedimiento de contratación; las aclaraciones y respuestas a los oferentes, así como posibles adendas o enmiendas en los pliegos de condiciones.

Asimismo, la presentación, apertura y evaluación de ofertas; la adjudicación; la perfección del contrato; la extinción del contrato; las actuaciones postcontractuales y la evaluación de ejecución del contrato en términos de costos y beneficios alcanzados.

Creación de una mesa técnica de seguimiento

Para garantizar la aplicación de esta medida, el artículo 14 de la nueva normativa establece la creación de una Mesa Técnica, de carácter consultivo y técnico, encargada de acompañar a las instituciones en la adopción de estos modelos.

Dicha mesa estará coordinada por el MAP y contará con la participación activa de la DGCP y la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

Las nuevas Unidades de Contrataciones Públicas, dependientes de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de cada institución, se encargarán de dirigir y coordinar las adquisiciones de bienes, obras y servicios, asegurando que cada peso invertido esté alineado con la normativa vigente del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y las necesidades estratégicas del país.

