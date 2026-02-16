"Innegociable": cooperación RD-EE. UU. se impone con histórico cargamento incautado

Decomiso de 2,049 paquetes de presunta cocaína, distribuidos en 69 pacas, ocupados en la embarcación interceptada al sur de Baní. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

En un momento de preocupación las autoridades de la República Dominicana, en coordinación con organismos de seguridad de los Estados Unidos, han enviado el mensaje de que las relaciones se mantienen.

Detalles de la operación antidrogas en Baní

La reciente incautación de más de dos toneladas de cocaína frente a las costas de Baní no solo representa uno de los golpes más significativos de la historia reciente, sino que se convierte en la prueba de que los acuerdos de cooperación bilateral permanecen inalterables, a pesar de la reciente suspensión de las operaciones de la oficina de la DEA en el país tras un escándalo de corrupción interna.

La madrugada del domingo 15 de febrero de 2026, una operación conjunta entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea y el Ministerio Público culminó con la interceptación de una lancha rápida tipo "Go Fast" al sur de Baní, provincia Peravia.

El alijo, compuesto por 2,049 paquetes de presunta cocaína, fue el resultado de una persecución ininterrumpida de más de 15 horas que contó con el apoyo estratégico y de inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos.

Este decomiso, que se introduce como el cuarto más grande en la historia del país, ocurre apenas días después de que la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, ordenara el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo.

La efectividad de esta interdicción marítima demuestra que la capacidad operativa no depende exclusivamente de la presencia física de una oficina administrativa, sino de los protocolos de intercambio de información que son "innegociables".

Implicaciones del cierre temporal de la DEA

"Lo que ocurrió con la DEA no va a afectar para nada el trabajo en el combate al narcotráfico entre República Dominicana y Estados Unidos, es lo que ha dijo la embajadora (de EE. UU.).

De hecho ayer se evidenció de manera contundente con el apoyo del Comando Sur, con su apoyo y de inteligencia y coordinación", dijo una fuente del vocero.

La decisión de suspender las actividades de la DEA en territorio dominicano fue una respuesta directa al arresto de Melitón Cordero, quien fuera el supervisor especial de la agencia en el país durante los últimos seis años.

Cordero, de origen dominicano y el primero en alcanzar tal jerarquía en la oficina local, fue detenido en Washington D.C. bajo cargos federales de conspiración para cometer soborno y fraude de visas.

Según la acusación liderada por la fiscal de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, Cordero habría manipulado un programa reservado para informantes confidenciales para tramitar al menos 119 visas a cambio de miles de dólares en efectivo.

Esta "traición a la seguridad nacional", como la calificó la fiscalía estadounidense, generó una revisión interna profunda dentro de la misión diplomática.