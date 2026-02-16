El dirigente social Juanchi Comprés denunció públicamente la presunta explotación irregular de la loma de Santo Cerro, en la provincia La Vega, donde según afirmó empresarios estarían realizando trabajos para la construcción de villas y apartamentos, provocando daños ambientales.

Comprés calificó la intervención como "un crimen al medio ambiente" y sostuvo que la montaña "no se debe explotar como lo están haciendo algunos empresarios".

Aseguró que se trata de un pulmón del Cibao y de La Vega, por lo que llamó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a conformar una comisión que investigue la situación.

"Llamamos al Ministerio del Medio Ambiente, al ministro, para que forme una comisión y verifique lo que está ocurriendo en la loma de Santo Cerro", expresó el dirigente, al tiempo que señaló que comunitarios ya se han comunicado con la Gobernación de La Vega y con la Dirección Provincial de Medio Ambiente.

De acuerdo con Comprés, las autoridades locales habrían indicado que no tienen conocimiento de los trabajos denunciados. Ante esto, invitó a las autoridades a visitar el área para constatar lo que describió como un desastre ecológico en una zona de alto valor histórico.

Importancia histórica de Santo Cerro

El dirigente recordó que Santo Cerro es un lugar emblemático para la historia nacional, vinculado a los primeros años de la colonización, donde según la tradición, en 1495 Cristóbal Colón plantó una cruz de madera en este lugar durante la batalla de la Vega Real, sitio donde se construyó el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, convirtiéndose en un importante lugar de peregrinación.

Finalmente, Comprés exigió respuestas de las autoridades competentes y reiteró que las intervenciones denunciadas afectan la loma y el patrimonio ambiental de la provincia de La Vega.