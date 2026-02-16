La comunidad educativa de San José Adentro, en el municipio de Baitoa, provincia de Santiago, exigió este lunes la terminación de un liceo que se construye en esa localidad, cuyos trabajos permanecen paralizados desde mayo de 2024.

El representante de la Escuela San José Adentro, Cristiano Balmonte, encabezó la primera actividad de protesta convocada por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), junto con docentes, estudiantes y miembros de la comunidad.

Según Balmonte, la obra fue iniciada en 2022, pero desde hace más de un año se encuentra detenida tras ser entregada a una compañía constructora cuyos responsables "han desaparecido".

"Este es el primer paso para que se concluya la construcción de este centro. Los niños están viviendo en condiciones inhumanas. Así no se imparte educación", expresó Balmonte.

La obra

La obra, que contempla la habilitación de seis aulas para el funcionamiento del liceo, fue impulsada por la Apmae con el objetivo de acoger a más de 200 estudiantes de la comunidad.

De acuerdo con los denunciantes, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) había seleccionado el centro para un mantenimiento correctivo profundo y, por disposición distrital, los recursos serían destinados a concluir las aulas pendientes. Sin embargo, la ejecución no se concretó.

Los comunitarios aseguran que el Minerd asignó los trabajos a la empresa Inversiones Ultramar, representada por el alcalde Bernardo López y Leandro Fernández, bajo la dirección técnica del ingeniero Anthony Núñez y del constructor inicial Joanny Antonio Peña. No obstante, desde el 24 de mayo de 2024 la construcción permanece paralizada.

"Lo más penoso es que los materiales comprados y colocados en el patio del centro educativo se están deteriorando, mientras nuestros estudiantes continúan recibiendo clases en condiciones inadecuadas", manifestó un miembro de la Apmae.

La comunidad advirtió que, de no obtener respuestas en el corto plazo, llevará su reclamo ante el Distrito Educativo 08-03, la Regional 08 e incluso ante el Palacio Nacional, si fuera necesario.

Mientras tanto, padres y docentes reiteran que la paralización del liceo compromete el derecho a una educación digna para decenas de jóvenes de Baitoa, quienes esperan desde hace más de tres años la conclusión de una obra que consideran vital para su desarrollo académico y social.