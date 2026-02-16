Las sonrisas antecedieron la respuesta de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director del cuerpo, Ramón Antonio Guzmán Peralta, al ser consultados sobre los rumores de cambios en la dirección policial.

La interrogante cobra relevancia, ya que Guzmán Peralta ha superado los dos años en el cargo, límite fijado por la Ley 590-16, que tradicionalmente marca el ciclo de permanencia en la jefatura de la institución buscando garantizar la renovación periódica en la gestión de la seguridad pública.

"Este es un tema que yo creo que depende mucho de la decisión del presidente de la República que nosotros tenemos que esperar", señaló Raful al ser abordada tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Coordinación en política de seguridad

La ministra enfatizó que, hasta ahora, las operaciones de seguridad continúan de manera coordinada, sin desviarse de los objetivos estratégicos establecidos por la institución y el Gobierno.

""Las acciones operativas se mantienen centradas en la prevención y el control, como parte del plan integral de seguridad"" Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

Agregó que tanto el director Guzmán Peralta como el equipo del Ministerio de Interior y Policía han conformado estructuras de trabajo para dar cumplimiento a las disposiciones del presidente dentro de la política de seguridad humana.

Además, destacó que esta articulación busca un abordaje integral, combinando supervisión, coordinación operativa y seguimiento de las estrategias de prevención del delito a nivel nacional.

El contexto de la Ley 590-16 añade presión mediática sobre la permanencia de Guzmán Peralta, debido a que la normativa vigente desde 2016, limita los mandatos en la jefatura policial, con el objetivo de evitar prolongaciones indefinidas y fomentar la renovación de liderazgos dentro de la institución.