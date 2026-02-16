Hogar Crea Dominicano conmemora su 51.º aniversario con caminata y ofrenda en el Altar de la Patria

Marcha de los voluntarios de Hogar Crea Dominicano en calle Las Mercedes de la Ciudad Colonial. ( FUENTE EXTERNA )

Con motivo de su quincuagésimo primer aniversario, Hogar Crea Dominicano realizó este lunes una emotiva caminata conmemorativa que culminó con la colocación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria , en honor a los valores patrios y al compromiso permanente de la institución con la prevención de las adicciones en la sociedad dominicana.

Según un comunicado, la actividad dio inicio a las 11:00 de la mañana en la Calle Las Mercedes, frente a la iglesia del mismo nombre, recorriendo diversas vías de la Ciudad Colonial hasta llegar a la histórica Puerta del Conde .

Esta iniciativa tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados a estas problemáticas y fomentar estilos de vida saludables, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

El evento contó con la presencia de autoridades civiles y militares, representantes del Gobierno dominicano, dirigentes comunitarios, jóvenes voluntarios, colaboradores de la institución y miembros de la sociedad civil, quienes se unieron al llamado de conciencia social que Hogar Crea ha promovido durante 51 años de servicio ininterrumpido.

Durante la jornada fue instalada una carpa informativa abierta al público, donde se distribuyeron materiales educativos orientados a la prevención del uso indebido de sustancias, incluyendo drogas, alcohol y ludopatía.

El director ejecutivo de Hogar Crea Dominicano, Julio Díaz Capellán, y el presidente de la entidad, Juan Agustín Molina Almonte, agradecieron la participación de los asistentes y reafirmaron el compromiso institucional con la rehabilitación, la prevención y la reinserción social de personas afectadas por las adicciones.

Fundada en 1975 y respaldada por la Ley 122-05, Hogar Crea Dominicano es una entidad sin fines de lucro que mantiene una labor constante en todo el territorio nacional, apoyando a familias y comunidades vulnerables mediante programas de prevención, tratamiento y acompañamiento social, contribuyendo de forma sostenida a la lucha contra las adicciones en la República Dominicana.