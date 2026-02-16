Karina Aristy: "El mercado viejo no va a desaparecer, lo que vamos es a organizarlo"

"El mercado no va a desaparecer. Lo que tendremos es que organizarlo y que funcione el mercado como mercado, no cinco mercados paralelos". Con estas palabras, la alcaldesa Karina Aristy dejó claro que el nuevo mercado municipal no implica el desplazamiento del comercio tradicional, sino su reorganización bajo reglas más estrictas y un modelo estructurado.

La ejecutiva municipal explicó que el proceso se fundamenta en más de cinco meses de levantamientos, reuniones y planificación, con el objetivo de evitar el desorden que, según reconocen los propios comerciantes, afectó el mercado actual.

Sin dobles casillas y sin privilegios

Aristy aseguró que la distribución de los cubículos se hará de manera "correcta y transparente", y advirtió que no se permitirán dobles asignaciones.

"Doble casilla no podrá haber. No vale. Eso no tiene que ver con influencia ni nada", afirmó, al insistir en que el proceso no responderá a favoritismos.

Aunque la infraestructura fue inaugurada, aclaró que todavía no se están entregando los espacios, ya que restan reuniones para definir la asignación final y garantizar que el traslado se haga de forma organizada.

El nuevo mercado operará con horarios establecidos y control en las entradas y salidas, una medida que busca impedir que el espacio vuelva a convertirse en un foco de desorden.

"El mercado se dañó porque lo dejaron abierto y cada quien entraba y salía; se volvió un caos", comentó uno de los vendedores consultados.

Mercaderes con incertidumbre

Sin embargo, no todos los comerciantes se sienten plenamente informados. Rubén Carrasco, quien lleva 30 años vendiendo vegetales y víveres en el mercado, expresó que se enteró de la inauguración a través de redes sociales.

"Nosotros somos mercaderes y queríamos que nos tomaran en cuenta. No nos mencionaron ni nos dijeron que esto era para nosotros", señaló.

Carrasco recordó que muchos de ellos lograron su ubicación en el antiguo mercado durante la gestión del fenecido dirigente político Amable Aristy Castro, a quien definió como un aliado histórico de los comerciantes.

Por su parte, Nesli Martínez García, miembro del sindicato del mercado actual, manifestó preocupación por la falta de información clara sobre la distribución de los cubículos.

"Nosotros no fuimos mencionados como mercaderes actuales. Esperamos que sea organizado y transparente, pero necesitamos constancia de cómo será la distribución", expresó.

Otro comerciante, con 35 años en el mercado y dedicado al negocio de granos y vegetales, afirmó que aunque confía en que la nueva administración pueda mejorar el orden, existe incertidumbre sobre cómo quedarán ubicados quienes llevan décadas trabajando en el lugar.

Más mercados en agenda

La alcaldesa también anunció que el plan municipal contempla la construcción de otros mercados en sectores como Cerro —incluido en el presupuesto de este año— y Villa Cristal para el próximo año, en coordinación con el Concejo de Regidores.

Durante el acto, agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, por dar continuidad y ampliar el proyecto.

Asimismo, informó que dentro del nuevo espacio funcionará una Plaza Artesanal para integrar a los artesanos organizados de la comunidad.