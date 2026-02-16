Policía entrevista a "Masha" por muerte de joven que la acompañaba en vehículo que fue tiroteado

La Policía Nacional informó la tarde de este lunes que persigue a los responsables de un ataque a tiros ocurrido en la madrugada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el Distrito Nacional, donde una joven de 22 años resultó muerta.

La víctima fue identificada como Dominique Nathalia Gómez Cabrera, quien falleció a causa de herida de bala, según el informe preliminar.

La uniformada dijo que en estos momentos son entrevistadas varias personas, incluyendo "Masha".

De acuerdo con las autoridades, la joven, quien incursionaba en la música urbana bajo el nombre artístico de "Dominik Goca", se desplazaba en un vehículo junto a varios acompañantes, entre ellos la exponente urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida artísticamente como "Masha", cuando fueron atacados por individuos armados que se trasladaban en otro automóvil.

Tras cometer el hecho, los atacantes emprendieron la huida con rumbo desconocido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/dominique-f0da6e24.jpg La víctima fue identificada como Dominique Nathalia Gómez Cabrera, quien falleció a causa de herida de bala, según el informe preliminar. (FUENTE EXTERNA)

Investigación

A través de una nota de prensa, las autoridades dijeron que realizan las pesquisas correspondientes, levantamiento de cámaras de vigilancia y entrevistas, a los fines de identificar y apresar a los responsables para ponerlos a disposición de la justicia.

Conductor apresado

La Policía informó que fue apresado Yakomo Hernández de la Rosa, quien conducía la yipeta marca Honda, modelo CRV EX, AWD, año 2018, color gris, placa No. G 702718, al momento del tiroteo.

Según informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, el ataque habría estado dirigido contra Hernández de la Rosa.

Además, señala que el detenido era buscado mediante orden judicial de arresto, por ser señalado como presunto autor de haber ocasionado la muerte por heridas de bala a Amenzón Stiven Payano y/o Alexander Payano (a) "Eminen", de 20 años, así como de causar heridas del mismo tipo a Oliver Arturo Paredes, Héctor Osvaldo Mateo García y Esteuris Cuevas (a) "Macamba", en un hecho ocurrido en fecha 26-01-2026, en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

