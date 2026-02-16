La Semana Santa de 2026 será del 29 de marzo al 5 de abril: ¿por qué cambia de fecha cada año?

La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, con el Viernes Santo como feriado. ( ARCHIVO )

La Semana Santa del año 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, siendo el Viernes Santo el 3 de abril, único día declarado oficialmente como feriado nacional en la República Dominicana.

Este período constituye la conmemoración más importante del calendario cristiano y moviliza cada año a miles de fieles en todo el país, tanto en actividades religiosas como en desplazamientos hacia distintos destinos turísticos.

¿Por qué cambia la fecha cada año?

La Semana Santa no tiene una fecha fija porque se rige por el calendario lunar. Desde el Concilio de Nicea (325 d.C.), se estableció que el Domingo de Resurrección se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera (21 de marzo).

Por esta razón, la festividad puede ubicarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril, dependiendo del ciclo lunar. En 2026, el calendario sitúa el Domingo de Pascua el 5 de abril.

Significado para los cristianos

Para los cristianos, la Semana Santa conmemora los últimos días de Jesucristo en la Tierra: su pasión, muerte y resurrección. Cada jornada tiene un profundo simbolismo religioso:

Domingo de Ramos (29 de marzo): recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Jueves Santo (2 de abril): conmemora la Última Cena y la institución de la Eucaristía.

Viernes Santo (3 de abril): evoca la crucifixión y muerte de Jesús.

Sábado Santo (4 de abril): jornada de recogimiento y espera.

Domingo de Resurrección (5 de abril): celebra la resurrección, fundamento central de la fe cristiana.

Durante estos días, parroquias y templos organizan procesiones, misas solemnes y actos litúrgicos que congregan a miles de fieles en todo el territorio nacional.

Días feriados en el país

En la República Dominicana, el único día oficialmente no laborable por disposición legal es el Viernes Santo (3 de abril de 2026).

Sin embargo, es tradición que muchas instituciones públicas y empresas privadas suspendan labores también el Jueves Santo o reduzcan la jornada laboral, facilitando así el desplazamiento de personas hacia el interior del país.

Además de su dimensión religiosa, la Semana Santa representa uno de los períodos de mayor movimiento turístico y familiar en la nación, combinando fe, tradición y descanso.