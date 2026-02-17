El director del Indrhi responde a Danilo Medina sobre costo y ejecución de la presa de Monte Grande

Fotografía de archivo de la presa de Monte Grande. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, afirmó que la presa de Monte Grande, ubicada en la provincia Barahona, fue dejada paralizada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con apenas un 30 % de avance y sin el diseño de las obras complementarias necesarias para su correcta ejecución.

Las declaraciones de Caba se producen luego de que el expresidente Danilo Medina señalara un aumento en el costo de la presa de Monte Grande y calificara como parcial la inauguración del embalse a inicios de 2024, al no incluir los canales de riego, la generación hidroeléctrica ni el sistema de abastecimiento de agua potable previsto para la región sur.

Caba precisó que el contrato para la construcción del proyecto fue suscrito el 20 de julio de 2009 por un monto estimado de US$354,282,988.39, sin incluir el diseño de las obras complementarias.

Recordó que, al momento de su paralización, la obra presentaba un avance aproximado de un 30 %, pese a que se había ejecutado el 78 % de los recursos aprobados en ese entonces.

Actualizaciones

El funcionario explicó que, conforme a la cláusula 4.2 del acuerdo contractual, el monto inicial debía actualizarse mensualmente mediante fórmulas polinómicas. En ese contexto, indicó que la adenda número 2, firmada el 9 de mayo de 2013, elevó el contrato a US$401,699,079.75.

Agregó que en julio de 2020 fue suscrito el acuerdo denominado "Presupuesto USD 442MM", el cual estableció un segundo aumento y sentó las bases para la adenda número 4, que fue encontrada al inicio del actual gobierno, en agosto de 2020.

Según Caba, ese acuerdo limitó los volúmenes de construcción hasta la elevación 180 metros sobre el nivel del mar, pese a que el diseño final contemplaba alcanzar la cota 207 metros.

Aseguró que esa limitación respondió a la necesidad de no sobrepasar el umbral para adendar contratos, conforme al artículo 31, numeral 2, de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El director del Indrhi sostuvo además que las órdenes de cambio corresponden a reajustes de precios, que las cubicaciones han sido pagadas dentro de fecha y que existen fondos presupuestarios disponibles por parte de la institución.

Recordó igualmente que del financiamiento aprobado en 2018 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US$249,578,954.85, se habían desembolsado US$168,092,169.39 hasta agosto de 2020.