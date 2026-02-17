La nota que se apagó en la 27: el trágico adiós de Dominik Goca

Dominique Nathalia Gómez Cabrera, de nombre artístico Dominik Goca, apenas tenía 22 años cuando la violencia que muchas veces se narra en las letras del género urbano la alcanzó de forma definitiva. ( INSTAGRAM DOMINIK GOCA )

La madrugada del lunes 16 de febrero de 2026, el asfalto de la avenida 27 de Febrero, en su intersección con la Máximo Gómez, se convirtió en el escenario de una tragedia que cortó de tajo los sueños de una joven soñadora de la música urbana.

Dominique Nathalia Gómez Cabrera, de nombre artístico Dominik Goca, apenas tenía 22 años cuando la violencia que muchas veces se narra en las letras del género urbano la alcanzó de forma definitiva.

Ella, que en sus temas proclamaba "ando modo bomba" y buscaba "romper el hielo para que rompamos el suelo", terminó siendo una víctima colateral de un ataque que no iba dirigido a ella, sino al conductor del vehículo en el que viajaba.

Dominik Goca estaba dando sus pininos en el ambiente nocturno de Santo Domingo con temas como "Champagne Mami", "TEAM SOLEDA" y "PRENDEMELA", intentaba hacerse un espacio en una industria competitiva y feroz.

Su perfil de Spotify, aunque con apenas 17 oyentes mensuales, mostraba a una artista que apostaba por una estética de lujo y desenfreno, con letras que hablaban de una vida acelerada.

Mientras que en dos canales de YouTube produjo tres producciones.

En sus canciones, Dominik se proyectaba como una mujer empoderada y ambiciosa: "quiero chapa de Colombia teta de Miami", cantaba con convicción, asegurando ser la "nota que lo tiene en una nube" y advirtiendo a sus pretendientes que ella cerraba con "broche de oro" cada encuentro.

Sin embargo, esa "nota" se transformó en tragedia alrededor de las 3:00 de la madrugada. Dominik viajaba como acompañante en un automóvil junto a otras personas, entre ellas la también exponente urbana Ashley Mariel Victoriano, mejor conocida como Masha, quien resultó ilesa en el incidente.

Acciones de la Policía Nacional y estado de la investigación

En su perfil de redes sociales Dominik y Masha se mostraban muy cercanas. Cada una participó en el proyecto musical de la otra y se les ve compartiendo en lugares como amigas, más que como colegas musicales.

El destino, caprichoso y cruel, quiso que Dominik estuviera en la línea de fuego cuando desconocidos interceptaron el vehículo y descargaron una lluvia de proyectiles desde otro automóvil en marcha.

Las autoridades de la Policía Nacional, representadas por su vocero Diego Pesqueira, aclararon rápidamente que el ataque no era una afrenta directa contra las artistas, sino contra el conductor del vehículo, Jhakomo Hernández de la Rosa.

Hernández de la Rosa es señalado como un prófugo de la justicia por un caso previo de homicidio, logró salir con vida y se encuentra bajo búsqueda activa, mientras que Dominik, quien quizás en ese momento solo sentía la "adrenalina" de la que hablaba en sus canciones, recibió múltiples impactos de bala.

Es irónico repasar sus letras hoy, bajo la luz de los reportes policiales. Dominik Goca cantaba: "déjenme rolling con mi gatía andando duro en la vía que siento la adrenalina". Esa misma vía, la 27 de Febrero, fue la que la vio desvanecerse mientras era trasladada en estado crítico a un centro de salud, donde finalmente falleció a causa de las heridas.

En sus videos, ella pedía que no le hablaran de sentimientos, sino de realidades materiales: "no me hable de flores, que me hable de melones" y "en el fondo yo sé que nada más quiero dinero", decía con una crudeza que hoy suena a premonición de una vida vivida al límite.

El ambiente de la música urbana dominicana ha quedado sumido en la consternación. Mientras Masha, su compañera de viaje, ha estado envuelta en polémicas reciente.

Dominik se convierte en el rostro triste de una generación que busca el éxito a toda costa. Ella misma lo decía en uno de sus fragmentos más desafiantes: "¿Quién me vio y no creyó? Porque vea mi success you cuando quieras". Lamentablemente, su "success" se vio interrumpido justo cuando comenzaba a abrirse paso.

La investigación sigue en curso, y aunque las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables del tiroteo, el vacío que deja Dominik es evidente en las redes sociales, donde seguidores y allegados expresan su pesar.

Dominik Goca, la "Champagne Mami" que aseguraba que "la nota siempre le da para mí", no pudo ganarle la carrera a la violencia. Su desenlace es un recordatorio de los peligros que acechan en las sombras de la fama urbana, donde la línea entre la ficción de las canciones y la realidad de la calle es, a veces, peligrosamente delgada. Como ella misma solía decir al final de sus versos, quizás como un adiós adelantado: "Thank you, next".