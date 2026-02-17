La Lotería Nacional presenta nuevo billete electrónico con premio mayor de RD$25 millones

Fachada de la Lotería Nacional, institución que presentó el nuevo Billete Electrónico. ( FUENTE EXTERNA )

La Lotería Nacional informó este martes el lanzamiento de su billete electrónico, una nueva modalidad que, según la institución, amplía las oportunidades de ganar y fortalece la modernización de sus productos, con más de 65 millones de pesos en premios.

El nuevo formato incluye un primer premio de 25 millones de pesos, además de 5 millones como segundo premio y 2 millones como tercer premio.

Mediante una nota de prensa, la entidad explicó que el billete electrónico permitirá a los jugadores participar de manera digital, con un costo de 100 pesos por billete, ofreciendo una experiencia más ágil y accesible, acorde con las nuevas tecnologías.

El sorteo también contempla 500 premios automáticos de 5,000 pesos, 27 bonos para motocicletas valorados en 100,000 pesos cada uno y 27 bonos para pasolas de 85,000 pesos, entre otros premios derivados.

¿Cuándo se realizarán los sorteos del billete electrónico?

La Lotería Nacional informó que los sorteos se realizarán a partir del domingo 22 de febrero, cada 15 días. Las transmisiones se efectuarán desde las 6:00 de la tarde por RTVD, canal 4, así como a través de las redes sociales oficiales de la institución.

El billete electrónico estará disponible en los puntos de venta electrónicos autorizados, incluyendo las plataformas VIA Dominicana y Todo Más RD, además de las bancas privadas La Suerte Dominicana (en la región del Cibao), Lotedom y Banca O&M, con el objetivo de garantizar una amplia cobertura en todo el territorio nacional.