La Lotería Nacional presenta nuevo billete electrónico con premio mayor de RD$25 millones

Los sorteos iniciarán el domingo 22 de febrero y se realizarán cada 15 días

    La Lotería Nacional presenta nuevo billete electrónico con premio mayor de RD$25 millones
    Fachada de la Lotería Nacional, institución que presentó el nuevo Billete Electrónico. (FUENTE EXTERNA)

    La Lotería Nacional informó este martes el lanzamiento de su billete electrónico, una nueva modalidad que, según la institución, amplía las oportunidades de ganar y fortalece la modernización de sus productos, con más de 65 millones de pesos en premios.

    El nuevo formato incluye un primer premio de 25 millones de pesos, además de 5 millones como segundo premio y 2 millones como tercer premio.

    Mediante una nota de prensa, la entidad explicó que el billete electrónico permitirá a los jugadores participar de manera digital, con un costo de 100 pesos por billete, ofreciendo una experiencia más ágil y accesible, acorde con las nuevas tecnologías.

    • El sorteo también contempla 500 premios automáticos de 5,000 pesos, 27 bonos para motocicletas valorados en 100,000 pesos cada uno y 27 bonos para pasolas de 85,000 pesos, entre otros premios derivados.
    ¿Cuándo se realizarán los sorteos del billete electrónico

    La Lotería Nacional informó que los sorteos se realizarán a partir del domingo 22 de febrero, cada 15 días. Las transmisiones se efectuarán desde las 6:00 de la tarde por RTVD, canal 4, así como a través de las redes sociales oficiales de la institución.

    El billete electrónico estará disponible en los puntos de venta electrónicos autorizados, incluyendo las plataformas VIA Dominicana y Todo Más RD, además de las bancas privadas La Suerte Dominicana (en la región del Cibao), Lotedom y Banca O&M, con el objetivo de garantizar una amplia cobertura en todo el territorio nacional.

