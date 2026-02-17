Moradores denuncian peligro por zanja sin concluir en el municipio Rancho Arriba

Habitantes del barrio Palero, en el municipio de Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, solicitaron al alcalde Alcedo de los Santos la conclusión de una obra de drenaje que se construye en la calle Duarte y que, según denuncian, permanece inconclusa desde hace más de un mes y medio.

Los comunitarios explicaron que la alcaldía abrió una zanja con el propósito de canalizar el agua que desciende del río cada vez que se registran lluvias. No obstante, la excavación continúa abierta, lo que —afirman— representa un riesgo para peatones y conductores que transitan por la zona.

Durante una visita realizada por Diario Libre, los moradores señalaron que la zanja acumula agua que se estanca, lo que ha provocado proliferación de mosquitos y malos olores, afectando la salud y el entorno de las viviendas cercanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/7333158d-de47-4aba-87e1-207d0b3ccaad-ccffd856.jpeg Comunitarios denuncian que parte de el Ayuntamiento de Rancho Arriba destruyó parte de esta vivienda, sin que al momento obtvieran reparación. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/0eab3ea1-115b-4048-abca-3cb8b2353714-c31012a0.jpeg (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

Asimismo, denunciaron que, para ejecutar los trabajos, brigadas del Ayuntamiento de Rancho Arriba demolieron la cocina de una vivienda de zinc, y que, pese al compromiso de reparación asumido con el propietario, hasta el momento no se realizaron los arreglos correspondientes.

Además de expresar que se sienten olvidados por el Gobierno y demás autoridades, añadieron que tampoco recibieron información oficial sobre la fecha prevista para la terminación de la obra.

Sobre el municipio

Rancho Arriba es uno de los tres municipios que conforman la provincia de San José de Ocoa. Según el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2026, el territorio presenta vulnerabilidad a inundaciones, tanto en el centro del poblado como en comunidades como Banilejo, Juan Luis, La Vigía y Arroyo Caña.

De acuerdo con la descripción del Ayuntamiento, el municipio se encuentra situado en el suroeste de la República Dominicana, en un pequeño valle intramontano, en la parte sur de la Cordillera Central, a una altitud de 475 metros sobre el nivel del mar.