Conani impulsa actualización de la Ley 136-03 para fortalecer los derechos de niños y adolescentes

La primera dama, Raquel Arbaje (c), encabezó el encuentro para conocer el proyecto de actualización de la Ley 136-03. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), presidido por la primera dama Raquel Arbaje, y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), representado por su presidenta, Ligia Pérez Peña, presentaron este martes los avances del proceso de reforma del Código para el sistema de protección y derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes (Ley 136-03).

El objetivo del proyecto es actualizar la normativa creada hace 23 años, adaptada a la realidad social dominicana en la actualidad y fortalecida en su marco legal, con un equipo de juristas coordinados por Dilia Leticia Jorge Mera.

Tras una fase diagnóstica y de formulación, iniciada en septiembre de 2025, GANA y Conani esperan que para mayo de 2026 se pueda remitir el anteproyecto oficial, una vez concluida la socialización ampliada del proceso, la validación técnica y las lecturas especializadas.

Puntos de mejora

Entorno digital seguro, prohibición del castigo físico, modernización de las adopciones y redefinición del concepto de familia son algunos de los puntos discutidos en esta actualización. El análisis se estructuró conforme a los cuatro libros que componen la Ley 136-03.

El abogado Félix Tena fue el encargado de presentar el diagnóstico del Libro I, donde se identificaron brechas normativas y vacíos conceptuales relacionados con los principios rectores del sistema, el catálogo de derechos fundamentales y la estructura del Sistema Nacional de Protección.

"El Libro I traza el mapa de ruta de una ley que permita recoger las necesidades básicas de los niños", dijo Tena.

Al presentar los hallazgos encontrados al analizar el Libro II, Dilia Leticia destacó como punto de innovación la necesidad de ampliar el concepto de familia y validar la reproducción asistida como método reproductivo.

Asimismo, mejorar la carga desproporcionada del cuidado en el hogar que recae sobre las mujeres y una nueva definición de la familia, ya que hoy priman modelos monoparentales o abuelas que se quedan a cargo de los nietos, que no va en consonancia con "el enfoque jerárquico, no centrado en corresponsabilidad ni cuidado".

Otro aspecto a mejorar es el derecho de igualdad en personas solteras para participar en procesos de adopción y la creación de un procedimiento civil especializado en niñez.

Joan García fue el responsable de condensar los hallazgos del Libro III, donde se observaron vacíos del sistema penal juvenil con dilaciones procesales y falta de coordinación institucional.

El Libro IV habla sobre gobernanza e institucionalidad y recomienda adecuar la estructura administrativa de Conani y la creación de un Sistema de Coordinación, dependencia de la Presidencia de la República, descentralizando la regulación de los Hogares de Paso.

Pérez Peña adelantó que hay encuentros programados con los legisladores, "para garantizar que en los próximos meses contemos con este instrumento normativo".

"Una ley que garantice el respeto a los niños, actualizada, pero basada en la Constitución", fue la petición de la primera dama.

