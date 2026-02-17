¿Quién es Andrés Modesto Cruz Cruz, el nuevo director de la Policía Nacional?

El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz fue designado este martes como el nuevo director general de la Policía Nacional, luego de que el presidente Luis Abinader dispusiera su ascenso al rango de mayor general mediante el decreto 111-26.

La decisión presidencial se fundamenta en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que establece la facultad del mandatario de nombrar al director general de la institución entre los oficiales generales activos.

Cargos anteriores

La carrera de Cruz Cruz dentro del cuerpo del orden se ha caracterizado por ocupar funciones estratégicas, desde las cuales ha estado a cargo de la supervisión, fiscalización y control interno de la institución.

Asume la dirección de la uniformada tras desempeñarse como inspector general de la Policía Nacional desde 2023.

También ocupó los cargos de director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como director de Control Interno, entre otras responsabilidades.

Profesión y méritos

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez".

Además, ha realizado programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética y protección de dignatarios, así como capacitaciones internacionales con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

A lo largo de su trayectoria ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría, además de reconocimientos otorgados por las Fuerzas Armadas y la propia Policía Nacional, en atención a su desempeño y compromiso institucional.

Te puede interesar Ministra de Interior y director de la Policía reaccionan con risas al preguntar de cambios en la ins