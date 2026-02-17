×
Sacan barco carguero que estaba encallado en la bahía de Luperón

La embarcación estuvo en la zona hasta ayer lunes

  • Paola Wisky - Twitter
Sacan barco carguero que estaba encallado en la bahía de Luperón
La liberación del barco fue confirmada por autoridades del Ministerio de Medio Ambiente (FUENTE EXTERNA)

El barco carguero que desde hacía casi una semana se encontraba encallado en la bahía de Luperón, provincia Puerto Plata, finalmente fue retirado de la zona ayer lunes.

La información fue confirmada por autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.

La embarcación Ene Visión, de bandera dominicana, es utilizada para el transporte de materiales hacia diversas islas del Caribe.

Las autoridades habían señalado que las condiciones climáticas en la costa norte habrían contribuido a que el carguero quedara atrapado.

En un video enviado a este medio se observa la embarcación fuera del área donde permanecía encallada.

  • La semana pasada, el viceministro de Recursos Costeros Marinos del Ministerio, José Ramón Reyes, indicó que se realizaban intentos para retirarlo con un remolcador.
Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.