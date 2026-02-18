Castro Marte llama a conversión y denuncia "pecado social" al iniciar la Cuaresma

En la imagen, el obispo Jesús Castro Marte. La Iglesia católica inició este miércoles la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza. ( ARCHIVO. )

Con el inicio de la Cuaresma este 18 de febrero, el obispo Jesús Castro Marte hizo un llamado a la conversión personal y al compromiso social, al advertir sobre lo que definió como "pecado social" y "estructuras de muerte" que afectan a la sociedad dominicana.

A través de un mensaje público, el prelado afirmó que la Cuaresma es "un tiempo privilegiado para cultivar la vida espiritual", y exhortó a asumir este período como un llamado a la renovación del corazón y al compromiso concreto con los más vulnerables.

"El ayuno, la oración y la limosna nos entrenan en el desprendimiento y la generosidad; nos enseñan a reparar, con gestos reales de caridad, el dolor y la precariedad de los más pobres entre los pobres", expresó.

Castro Marte sostuvo que este tiempo litúrgico también debe impulsar una reflexión sobre los problemas estructurales del país. Señaló la fragilidad de la autoridad, la salud precaria, los accidentes de tránsito, la crisis de la salud mental, la educación deficiente y la justicia tardía como realidades que "siguen hiriendo a nuestras familias".

"Es también hora de alzar la voz con espíritu profético frente al pecado social", manifestó.

Significado y prácticas de la Cuaresma en la República Dominicana

La Iglesia católica inició este miércoles la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza, período de 40 días dedicado a la reflexión, el ayuno y la preparación para la Semana Santa. Durante las eucaristías, los fieles reciben la imposición de la ceniza como símbolo de conversión y recordatorio de la fragilidad humana.

La ceniza se obtiene de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Parroquias y templos del país celebran misas desde tempranas horas, con asistencia de creyentes que inician este tiempo de recogimiento.

La Cuaresma recuerda los 40 días que, según los evangelios, Jesús permaneció en el desierto antes de iniciar su vida pública, así como los 40 años del pueblo de Israel en su travesía hacia la Tierra Prometida.

En su mensaje, Castro Marte pidió que este período conduzca "por senderos de luz" y abra para la nación un horizonte de responsabilidad y esperanza.