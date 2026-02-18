×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Juegos de azar
Juegos de azar

Certificarán en antilavado el sector de los juegos de azar

El convenio fue firmado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el director de FIBA, David Schwartz

    Expandir imagen
    Certificarán en antilavado el sector de los juegos de azar
    David Schwartz, director de FIBA y el ministro Magín Díaz. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de los juegos de azar, mediante la implementación de certificaciones especializadas en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar). 

    El convenio, rubricado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, busca elevar los estándares de cumplimiento en actividades como casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, asegurando que los actores de primera línea cuenten con personal capacitado y debidamente certificado.

    El acuerdo establece la creación de un programa de certificación con enfoque en República Dominicana, desarrollado por FIBA junto al MHE -a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar- y apoyado en la experiencia académica de la Universidad Internacional de la Florida

    Esta iniciativa se enmarca en la Resolución 217-2025, que exige idoneidad y capacitación certificada para los oficiales de cumplimiento, homologando competencias con estándares internacionales y fortaleciendo el enfoque basado en riesgo. Con ello, el país busca reducir su vulnerabilidad ante evaluaciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y robustecer la arquitectura institucional de defensa antilavado del Estado.

    RELACIONADAS

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.