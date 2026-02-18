Certificarán en antilavado el sector de los juegos de azar

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de los juegos de azar, mediante la implementación de certificaciones especializadas en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar).

El convenio, rubricado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, busca elevar los estándares de cumplimiento en actividades como casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, asegurando que los actores de primera línea cuenten con personal capacitado y debidamente certificado.

El acuerdo establece la creación de un programa de certificación con enfoque en República Dominicana, desarrollado por FIBA junto al MHE -a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar- y apoyado en la experiencia académica de la Universidad Internacional de la Florida.

Esta iniciativa se enmarca en la Resolución 217-2025, que exige idoneidad y capacitación certificada para los oficiales de cumplimiento, homologando competencias con estándares internacionales y fortaleciendo el enfoque basado en riesgo. Con ello, el país busca reducir su vulnerabilidad ante evaluaciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y robustecer la arquitectura institucional de defensa antilavado del Estado.