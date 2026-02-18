Miércoles de Ceniza da inicio a la Cuaresma

Fiel recibe la cruz de ceniza en la frente durante el Miércoles de Ceniza, inicio del tiempo de Cuaresma. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Este 18 de febrero, con la celebración del Miércoles de Ceniza, la Iglesia católica da inicio al tiempo litúrgico de la Cuaresma, un período de 40 días dedicado a la reflexión, el ayuno y la preparación espiritual para la Semana Santa.

Durante las eucaristías de este día, los fieles reciben la imposición de la ceniza en la frente, un símbolo de conversión y recordatorio de la fragilidad humana, acompañado de la frase "polvo eres y en polvo te convertirás".

La ceniza se obtiene de la quema de las palmas que los católicos llevan a las iglesias y procesiones el Domingo de Ramos que marca el inicio de la Semana Santa.

Este miércoles parroquias y templos del país programan misas desde tempranas horas de la mañana, con una alta participación de creyentes que acuden a iniciar este tiempo de recogimiento y renovación de la fe.

¿Qué es la cuaresma?

La Cuaresma es una invitación para la renovación espiritual y que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Es una propuesta para alcanzar la conversión del corazón, una invitación para volver a Dios, a través de la oración, la ayuda y el ayuno.

En este período los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan, en el comienzo de su vida pública: "Impulsado por el Espíritu" al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante cuarenta días; vive entre los animales y los ángeles le servían.

También fueron cuarenta los años que el Pueblo de Israel estuvo por el desierto hacía la Tierra Prometida.

La Cuaresma se celebra desde la Iglesia primitiva, cuando los catecúmenos se preparaban durante un tiempo de conversión para recibir el bautismo en la celebración de la Vigilia Pascual.

Muy pronto, las comunidades cristianas se unieron a los catecúmenos y hacían un camino similar de conversión y preparación para la Pascua, en recuerdo de su bautismo.

Desde el siglo IV se manifiesta la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia

La Cuaresma culminará con la celebración del Triduo Pascual, que incluye el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, considerado el momento central del calendario cristiano.

Llamado del papa

El papa León XIV propuso que en la Cuaresma se haga un "ayuno" del lenguaje y se eviten las palabras de odio y que hieren en familia, en los debates políticos o en la comunicación.

Así se lee en el tradicional mensaje para la Cuaresma del pontífice que fue publicado el pasado viernes 13 y donde además de invitar a la abstinencia de alimento instó a "incluir también otras formas de privación destinadas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que sólo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana".

Y al respecto, propuso "una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo".

"Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias", añadió el pontífice estadounidense en su mensaje.

Pidió además "aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas".

El papa espera "vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados". "Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás".

Asimismo invitó a que en las comunidades cristianas "se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir a edificar la civilización del amor".