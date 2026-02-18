Los habitantes de la comunidad Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de la provincia Santiago, denunciaron este miércoles que sus viviendas se encuentran al borde del colapso debido al avanzado deterioro estructural que presentan los terreros en las que se encuentran, así como por el impacto de las recientes lluvias registradas en la ciudad.

Según explicaron los residentes, al menos seis casas han sido destruidas por deslizamientos de tierra y filtraciones de agua, situación que mantiene en estado de alarma a decenas de familias que temen perderlo todo si se producen nuevos aguaceros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/whatsapp-image-2026-02-18-at-115204-am-0902351f.jpeg Isabel Páez, una de las afectadas, explicó que la comunidad requiere de ayuda de las autoridades. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Isabel Páez, una de las afectadas, explicó que la comunidad está angustiada debido a que otras casas presentan grietas y hundimientos que podrían provocar nuevos derrumbes si no se interviene con urgencia.

"No queremos que se sigan destruyendo más casas. Necesitamos una mano amiga; no tenemos recursos para volver a empezar", expresó, mientras señalaba los techos de zinc que fueron arrancados por los vientos y las lluvias.

Adicionalmente, Páez explicó que los ciudadanos sienten temor cuando anuncian lluvias, lo que genera ansiedad colectiva y noches de desvelo.

"Cuando dicen que va a llover, no dormimos. Pasamos la noche en vela pensando que en cualquier momento la tierra puede ceder y perderemos lo poco que nos queda", relató, evidenciando el impacto emocional que atraviesan.

Llamado a las autoridades

De su lado, Martha Tejada manifestó su preocupación por la seguridad y el futuro de su familia, especialmente de sus cuatro nietos, quienes dependen de ella, indicando que las condiciones actuales dificultan ofrecerles estabilidad y protección en medio del riesgo permanente.

"Tengo cuatro nietos y me pregunto cómo voy a criarlos en medio de esta incertidumbre. Solo pedimos que el Gobierno nos escuche y actúe antes de que ocurra una tragedia mayor", afirmó.

Finalmente, los comunitarios reiteran su llamado urgente a las autoridades para que realicen evaluaciones técnicas, ejecuten obras de mitigación y ofrezcan soluciones habitacionales que eviten que más familias queden sin hogar.