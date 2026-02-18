"Frente al delincuente debemos ser fuertes": la despedida de Guzmán Peralta de la Policía

Al despedirse de la dirección de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta afirmó que desde que asumió el mando tuvo claro una visión: "Frente al delincuente debemos ser fuertes y a la sociedad dominicana hay que devolverle las calles y áreas de recreación".

Esta declaración marcó el tono de su discurso durante el acto de traspaso de gestión a Andrés Modesto Cruz Cruz, en la explanada de la dirección policial, donde aseguró que logró registró reducir la tasa de homicidios.

"Con nuestra llegada la criminalidad o la tasa de homicidios se encontraba sobre los 13 puntos y hoy a nuestra salida las entregamos en 7, dejamos una institución transformada", afirmó Guzmán Peralta.

Resultados de la gestión de Guzmán Peralta

En ese tenor, destacó que la disminución es el resultado del fortalecimiento de las acciones contra la criminalidad y del trabajo coordinado con los distintos organismos de seguridad del Estado.

Te puede interesar El nuevo director de la Policía promete mantener a la baja los delitos y homicidios

El oficial aseguró a su retiro entrega una Policía en proceso de transformación, con avances en la reforma institucional.

Entre ello, citó la implementación del nuevo modelo de prestación de servicios policiales, la renovación de la identidad institucional con un nuevo uniforme y la incorporación de más de 10,000 nuevos agentes.

"Las acciones están plasmada y será la huella que tendrá que decir los sucesores", puntualizó Guzmán Peralta.

Agradecimientos

En su conclusión, agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, por la oportunidad de encabezar la institución y afirmó que se retira con la satisfacción del deber cumplido, tras 40 años de carrera policial.

"Me marcho con la tranquilidad de haber servido con honor, fiel al lema de proteger y servir y con la certeza de que la Policía Nacional seguirá avanzando con paso firme hacia un futuro de mayor confianza, cercanía y eficiencia para con la gente", finalizó.